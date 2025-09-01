Cierres y desvíos en la avenida Juan Tanca Marengo por construcción de viaductos

En esta zona del norte de Guayaquil se iniciarán los trabajos este martes 2 de septiembre; estas son las rutas alternas

Dos pasos a desnivel se construirán en la intersección de las avenidas Juan Tanca Marengo y Rodrigo Cuenca, en la ciudadela Urdenor, norte de Guayaquil. Los trabajos para esta obra se iniciarán este martes 2 de septiembre, según la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM).

Ese día comenzarán a implementarse, en forma progresiva, cierres viales y desvíos. La primera fase a desarrollar contempla el cierre de tres carriles centrales del tramo norte de la avenida Juan Tanca Marengo, es decir, en el sentido hacia la vía a Daule.

Ante esta medida, los vehículos podrán transitar por dos carriles de servicio y un carril de contraflujo. La circulación hacia el centro de la ciudad se mantendrá a través de cuatro carriles. Asimismo, estará bloqueado el cruce vial entre las ciudadelas Urdenor 1 y Urdenor 2.

La mañana de este lunes 1 de septiembre, los semáforos entre las avenidas Juan Tanca Marengo y Rodrigo Chávez ya estaban deshabilitados y un agente de tránsito dirigía el paso de los vehículos en diversos sentidos de esas vías.

Cierres viales en la avenida Juan Tanca Marengo: Estos buses serán desviados

El recorrido de las líneas de buses 123, 55 y 13 serán desviado en forma temporal: al avanzar por la avenida Rodrigo Chávez, las unidades deben girar a la derecha hacia la avenida Juan Tanca Marengo hasta llegar al intercambiador de la avenida Francisco de Orellana y retomar su ruta normal hacia el oeste.

Cierres viales en la avenida Juan Tanca Marengo: Estas son las rutas alternas

Los conductores pueden tomar rutas alternas para evitar tomar las vías que serán intervenidas durante la construcción de los dos pasos a desnivel.

En el sentido oeste - este, en dirección hacia el centro de la ciudad:

Avenida Juan Tanca Marengo hacia la avenida Las Aguas, luego tomar el redondel para circular hacia la avenida Benjamín Carrión y llegar a la avenida Francisco de Orellana

Avenida Las Aguas, luego seguir por la avenida Dr. Enrique Ortega Moreira en Lomas de Urdesa hacia la avenida Carlos Luis Plaza Dañín

En el sentido este - oeste, en dirección a la vía a Daule:

Avenida Francisco de Orellana, luego tomar la avenida Francisco de Orellana y seguir por la calle Felipe Pezo

Avenida Juan Tanca Marengo, seguir por la avenida Agustín Freire y tomar la avenida Francisco de Orellana

Ingreso a Urdenor 2

Los conductores pueden retornar en U en el semáforo de la avenida Agustín Freire, luego seguir por la calle José Santiago Castillo, avanzar por el puente Ecológico y llegar a la avenida Rodrigo Chávez

Salida de Urdenor 2

Tomar la calle 16A NO, luego la avenida 26NO, de ahí avanzar por la avenida Sara Chacón Zúñiga y avenida Las Aguas

Un contingente de al menos 30 agentes estará ubicado en las avenidas Juan Tanca Marengo, Rodrigo Chávez, Las Aguas, Benjamín Carrión, Agustín Freire, Francisco de Orellana y otras, durante los trabajos de construcción de los puentes.

