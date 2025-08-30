Tránsito en Guayaquil: cambios viales por trabajos en varios puntos de la ciudad

Los trabajos se realizarán este sábado 30 de agosto. Conoce los puntos afectados y las vías alternas

La ATM controlará el tránsito en las calles con cambios viales.

Los cierres de calles y avenidas se han convertido en una situación recurrente en Guayaquil, generando molestias a conductores, peatones y usuarios del transporte público.

Este fin de semana y en los próximos días, nuevas restricciones viales afectarán distintos puntos de la ciudad debido a trabajos de reasfaltado e infraestructura.

Los cierres viales de este 30 de agosto

Este sábado 30 de agosto, entre las 07:30 y 16:30, se ejecutarán labores de reasfaltado en la intersección de las calles Boyacá y Víctor Manuel Rendón, específicamente en el carril exclusivo de la Troncal 1.

Durante esas horas permanecerá cerrada la parada Boca 9, por lo que las unidades de transporte deberán redirigir a los pasajeros hacia la parada Catedral.

En otro frente de obra, la Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) anunció la habilitación de un nuevo giro a la izquierda semaforizado en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, a la altura del Instituto de Neurociencias.

Este cambio permitirá una salida hacia el norte desde la calle Roberto Gilbert, con el objetivo de agilizar la movilidad en la ciudadela Atarazana y facilitar el acceso a centros médicos del sector. La intervención tomará alrededor de dos semanas.

Otros cierres viales en Guayaquil

Adicionalmente, desde el lunes 1 de septiembre se cerrará por completo el 3er Pasaje 5NE, entre 3er Callejón 11 NE y 4° Callejón 11 NE, en el sector de Puerto Santa Ana. El cierre responde a obras hidrosanitarias ejecutadas por Interagua, que se extenderán de manera progresiva durante 12 meses en varias calles del área.

Las autoridades recomiendan a los conductores y usuarios de transporte público estar atentos a la señalización en las zonas de obra, planificar con anticipación sus desplazamientos y considerar rutas alternas para evitar retrasos

