Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Narcisa de Jesús
La avenida Narcisa de Jesús es una arteria vial de alta velocidadCORTESÍA

¿Por qué se está interviniendo la Narcisa de Jesús? Esto fue lo que dijo el Municipio

Se realizarán varios cambios en esta vía de alta velocidad del norte de Guayaquil. Conoce los detalles

La avenida Narcisa de Jesús, al norte de Guayaquil, ha sido escenario de múltiples accidentes de tránsito en los últimos años. Su diseño, concebido en 2006 como una vía de alta velocidad, contrasta hoy con la realidad urbana: urbanizaciones, comercios y un intenso tráfico que supera los 130 mil vehículos diarios.

RELACIONADAS

Autoridades y vecinos coinciden en que la imprudencia al volante es uno de los principales problemas. Los conductores circulan a exceso de velocidad en una avenida que ya no es exclusiva para el flujo rápido, sino que atraviesa zonas densamente pobladas. El resultado ha sido un aumento de la siniestralidad que mantiene en alerta a la ciudad.

Detalles de la intervención del Municipio de Guayaquil

Ante esta problemática, el Municipio de Guayaquil decidió emprender una reconfiguración integral de la Narcisa de Jesús. Según la Dirección de Obras Públicas, el objetivo es ordenar el tránsito y reducir los riesgos para conductores y peatones.

ATM multas parqueo discapacidad.

¿Cuál es la multa por utilizar parqueos para personas con discapacidad en Guayaquil?

Leer más

Las primeras acciones se concentran en la reubicación del segundo retorno a la altura del Parque Samanes, antes situado en una curva peligrosa. También se trabaja en aceras y bordillos en sectores como El Limonal y Los Vergeles, donde la falta de infraestructura peatonal aumentaba la inseguridad.

Rediseño para una movilidad más segura

El plan incluye medidas técnicas alineadas con normativas viales: redistribución de accesos a urbanizaciones, ampliación de distancias entre retornos, rediseño de salidas, incorporación de señalización clara y la reubicación de sitios de cambio de carril. Todo apunta a reducir maniobras bruscas y mejorar la fluidez.

La intervención no solo se centra en los autos. También se construyen rampas accesibles, aceras, iluminación LED, arborización y mobiliario urbano, con el fin de integrar a peatones y personas con discapacidad en un entorno más seguro y amigable.

De acuerdo con el Municipio, la obra beneficiará de manera directa a más de 68 mil moradores de urbanizaciones como Acuarela del Río, Brisas del Norte, Sauces 4, Guayacanes, Mucho Lote 2 y Los Vergeles. A nivel general, 1,3 millones de habitantes de las parroquias Tarqui y Pascuales también se verán favorecidos.

La ciudadanía espera que esta obra se realice en el plazo estimado y que los cambios sean sustanciales y permitan mejoras reales para el sector

Trabajos.
Personal municipal realiza las mejoras en la autopista Narcisa de Jesús.CORTESÍA

Para seguir leyendo más contenido de EXPRESO, suscríbete aquí

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Tokio crea vídeo con IA para simular una erupción del Fuji

  2. Comisión de Seguridad trata fuga de alias Fede en reserva y con delegados de Defensa

  3. Aquiles Álvarez reacciona al crimen de servidor municipal y su familia

  4. US Open 2025: Alcaraz, Djokovic y Sabalenka ya están en tercera ronda

  5. ¿Por qué se está interviniendo la Narcisa de Jesús? Esto fue lo que dijo el Municipio

LO MÁS VISTO

  1. ¿Cómo fue localizado Gael Emilio Zúñiga Moya tras su desaparición en Cuenca?

  2. Taxista fue secuestrado y asesinado en Guayaquil: lo hallaron en la Isla Trinitaria

  3. Secuestro en Guayaquil: Hija de Alberto Cajamarca fue rescatada en Durán

  4. El caso Cazador aporta indicios sobre el crimen de Villavicencio

  5. El impacto del testimonio de Diego Sánchez en el futuro legal de José Serrano

Te recomendamos