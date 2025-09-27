Cierre vial en Puerto Santa Ana: fechas, afectaciones, obra y todo lo que debes saber

Se están realizando trabajos en esta zona turísticas de Guayaquil. Conoce todos los detalles

Guayaquil vive un nuevo cierre vial que suma tensión al tráfico y a la paciencia ciudadana. En los últimos meses, diferentes zonas de la ciudad han enfrentado restricciones por obras, y ahora es el turno de Puerto Santa Ana, uno de los lugares más concurridos por residentes y turistas.

RELACIONADAS Puerto Santa Ana de Guayaquil sufrirá cierres viales durante un año

¿Cuándo inició el cierre?

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que desde el 1 de agosto se iniciaron los trabajos y, con ello, las restricciones en el sector. Los trabajos tendrán una duración aproximada de 12 meses e incluirán desvíos de tránsito y limitaciones en los accesos al área.

¿Qué obra se realizará?

El cierre forma parte de un plan de mejoramiento integral impulsado por el Municipio de Guayaquil en coordinación con la concesionaria Interagua.

¿Cuáles son las actividades específicas que se ofrecerán en la agenda Guayaquiléate? Leer más

Las intervenciones contemplan la instalación de nuevos sistemas de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial, así como obras de repotenciación urbana y paisajística en todo el entorno de Puerto Santa Ana.

Desde el oficialismo se destacó la magnitud del proyecto: “Puerto Santa Ana da un paso decisivo hacia su modernización. Se renuevan los sistemas de agua potable, alcantarillado y aguas lluvias para fortalecer su desarrollo turístico y residencial. Guayaquil crece con planificación y orden”, señalaron.

¿Cómo afecta a comerciantes y residentes?

La medida ha generado preocupación entre restaurantes, hoteles y operadores turísticos que dependen del flujo constante de visitantes.

“Muchos negocios dependemos de ese movimiento constante. Cerrar una zona puede ser perjudicial. Esperemos que eso no ocurra, pero ya estamos en tensión”, comentó a EXPRESO María Paula Rodríguez, administradora de un restaurante de la zona.

Los residentes también advierten que la movilidad cotidiana será un reto, pues el cierre afectaría tanto a quienes viven en el sector como a quienes lo visitan regularmente.

Puerto Santa Ana es un importante sitio turístico de Guayaquil Cortesía

Puerto Santa Ana: un polo turístico en desarrollo

Más allá de su valor residencial, Puerto Santa Ana es un ícono de regeneración urbana, reconocido por su oferta gastronómica, hotelera y cultural. Su cierre prolongado genera dudas sobre el impacto económico que pueda tener en la zona y en la ciudad en general.

Este cierre se suma a una larga lista de intervenciones viales en la ciudad. En reportajes anteriores, EXPRESO recogió las quejas de ciudadanos por la falta de planificación en desvíos, la congestión que provocan y la reintervención de calles que habían sido recién reparadas.

La ATM y el Municipio insisten en que los trabajos forman parte de un plan de transformación urbana para garantizar la sostenibilidad de Guayaquil. Sin embargo, la ciudadanía percibe que los constantes cierres se han vuelto una rutina que desgasta y afecta su economía y calidad de vida.

Puerto Santa Ana da un paso decisivo hacia su modernización 🙌🏻



Se renuevan los sistemas de agua potable, alcantarillado y aguas lluvias para fortalecer su desarrollo turístico y residencial.



Guayaquil crece con planificación y orden. pic.twitter.com/Wc1kTc7mxJ — aquilismo (@aquilismo) September 27, 2025

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!