Guayaquil: Cierre del túnel San Eduardo provoca congestionamiento en Los Ceibos

El túnel San Eduardo amaneció cerrado este 25 de septiembre. De acuerdo con la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM), esto se debe a la falta de fluido eléctrico ocasionada por los cortes programados de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

La entidad explica que tomó esta medida para precautelar la circulación en la zona, ya que el punto se encuentra a oscuras.

Como consecuencia de esta decisión, la ciudadanía reporta que el tráfico aumentó en las zonas cercanas a esta estructura, como es el caso de la avenida del Bombero en Ceibos y parte de la Carlos Julio Arosemena.

#ATMinforma | Se visualiza #AltaDemanda vehicular en Av. del Bombero, frente a Cimas del Bim Bam Bum, sentido hacia Av. Carlos Julio Arosemena.



Respete la distancia entre vehículos y evite contratiempos.



Foto: #CCITT pic.twitter.com/VEYeUrRHln — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) September 25, 2024

Este bloqueo fue aplicado en ambos sentidos de la vía y el paso permanece intervenido por camionetas y agentes de la ATM que están ubicados en la entrada del túnel.

ATM indicó que se estima que el cierre de la vía dure hasta las 09:00 de este 25 de septiembre, de acuerdo con el cronograma de la compañía de energía.

Los ciudadanos exigen a la ATM más acciones

Roberto Benavides, residente de Ceibos, indicó que hoy el tramo fue mucho más lento de lo habitual, y le tomó 15 minutos adicionales transitar por la avenida del Bombero. “Hay muchos que se mueven por el túnel, como yo, y con este cierre nos tocó salir de nuestra ruta habitual. Esto hizo que más gente de lo normal optara por la Carlos Julio o Vía a Daule”, relata.

#ATMinforma | Se registra cierre en ambos sentidos, en el Túnel San Eduardo, por falta de fluido eléctrico para precautelar la circulación vial.



Planifique su recorrido habitual y conduzca atento a las señales de tránsito. pic.twitter.com/asdqwsfPlt — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) September 25, 2024

Este congestionamiento causó una serie de quejas por parte de la ciudadanía, quienes exigen a las autoridades locales la implementación y creación de planes eficaces para manejar el flujo vehicular durante estas emergencias y evitar que se vea más afectado el movimiento de automóviles.

“Nos quitan una vía, ok, se entiende, pero no permitan que quede peor, trasladen todos los agentes que deban al punto, pero hagan algo, porque lo único que se ve es a uniformados mover el brazo para que sigan rodando; nada más, no brindan mayor apoyo a la movilidad. Hoy solo los vi haciendo eso, sin dar paso a ciertos carros o evitando que los demás conductores se pasen por encima de otros”, critica Rodolfo Sánchez, habitante de vía a la costa, que a diario transita por Ceibos para llegar a su trabajo.

