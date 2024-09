Ciudadano arrastrado en la Perimetral recibe asistencia en traumatología

El pasado 16 de septiembre se registró en Guayaquil un caso de violencia entre conductores de vehículos, donde un ciudadano fue arrastrado por un conductor sobre el capó de su vehículo en la vía Perimetral.

Buscan a conductor que arrastró a un ciudadano en su vehículo en la vía Perimetral Leer más

Atención médica

La víctima de este hecho, identificado como Francisco Vinces, Francisco Vinces sufrió politraumatismos y laceraciones en la piel producto del incidente. Se está haciendo atender en el Hospital Bicentenario.

“Me trajeron del Municipio el día sábado, me pusieron un suero que por dos días me quitaba el dolor y hoy (lunes 23 de septiembre) me han traído de nuevo para hacerme atender, me han atendido muy bien acá. El señor Alcalde vio el video que se hizo viral y el pidió a Segura EP que localicen a esta persona dueña del vehículo, luego se contactaron con mi familia, con mi hijo y mi esposa”, señaló.

En el área de traumatología del hospital se reciben atenciones de emergencia, colocación de yesos, reducción de luxaciones e infiltraciones de articulaciones, además de diagnósticos de artritis reumatoidea, gota, trastornos en la rodilla y de los discos intervertebrales, entre otras complicaciones.

El caso sigue abierto

El video generó diversas reacciones ciudadanas. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, también se pronunció y publicó las placas del carro que protagonizó el hecho.

"GTM-6554. Por favor, @segura_ep, ubiquémoslo. @FernandCornejoV @Ing_Anchundia - cáiganle con todo", expuso el funcionario e en X, nombrando a Fernando Cornejo y Álex Anchundia, principales de Segura EP. No existen novedades, hasta la fecha, sobre el conductor que protagonizó la agresión.

Finalmente dimos con el afectado tras la brutal agresión en la Perimetral sobre un vehículo. Gracias al trabajo de Segura EP, aseguramos su atención médica y lo estamos asistiendo para que proceda a hacer la denuncia ante la fiscalía de manera correcta.



No descansaremos hasta… https://t.co/B9YHmbsp3M — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) September 22, 2024

El horario de atención del Hospital Bicentenario, para casos de traumatología y demás, es de 7:30 a 16:00. Quienes requieren estos servicio deben acudir a consulta externa, en donde al usuario se le agenda la cita con el especialista.

SUSCRÍBETE A EXPRESO!