Cierre nocturno en vía a la costa por 3 días: Preocupación por lluvias intensas

Durante tres días, por ocho horas cada noche, un tramo de la vía a la costa permanecerá cerrado debido a la construcción de los pasos elevados en la zona.

¿Cómo está planificado el cierre?

Según informó la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) a través de un comunicado, desde la noche de este 5 de marzo se llevarán a cabo trabajos nocturnos en el sector, que ya fue afectado por las lluvias de los días 4 y 5 de marzo, lo que ocasionó importantes atascos. Ante esta situación, muchos temen que el cierre agrave el panorama, especialmente si las lluvias intensas, como las de los últimos días, continúan en la ciudad.

El cierre se extenderá del 5 al 8 de marzo, entre las 22:00 y las 05:00, en el tramo en sentido Puerto Azul – Chongón. El cierre vial afectará el kilómetro 11.8, cerca de la urbanización Portal al Sol, y el kilómetro 14.2, cerca de Mi Comisariato. Para mitigar el impacto, se habilitará un carril de contraflujo entre el primer y el segundo retorno.

Debido a trabajos en los pasos elevados de la Vía a la Costa, a la altura de la Urb. Portal al Sol y de Mi Comisariato, se habilitará un carril de contraflujo entre el 1er y 2do retorno.



📅 Fechas: Desde el 5 hasta el 8 de marzo de 2025

🕒 Horario: De 22:00 a 05:00

La ciudadanía expresa su preocupación por las lluvias previstas, según el pronóstico del Inamhi, que podrían dificultar la circulación nocturna y en horas de madrugada, cuando hay menos vehículos en la vía.

El recuerdo de un pasado problemático

"El 5 de marzo hubo un deslave y circular por la vía a la costa fue horrible, agobiante. Si las lluvias continúan y hay otro deslave en la noche, ¿qué pasará con los vehículos, especialmente los tráileres? La arteria es oscura, como una tiniebla. No pido que detengan los trabajos, pero sí que haya suficiente personal de vigilancia y control, preparado para actuar si algo sucede", expresó Lorenzo Mena, un conductor guayaquileño que se desplaza a diario hacia General Villamil Playas por motivos de trabajo.

"Me alegra que se estén levantando pasos peatonales porque realmente los necesitamos, sin embargo teniendo en cuenta la inclemencia de las lluvias, me preocupa que los aguaceros nos jueguen en contra. Creo que debieron esperar un poco, no lo sé... Espero que no pase nada y todo esté bien planificado. Con la naturaleza jamás se sabe", señaló Hortensia Alvarado, también residente del sector.

