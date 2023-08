Salir a trabajar con la tranquilidad de dejar a sus hijos en un lugar seguro y con la debida atención, no era un problema para Jonathan Jiménez hasta esta semana, cuando le advirtieron que la guardería donde deja a sus niños de uno y tres años de edad está próxima a cerrar.

Un aviso que lo dejó en jaque, por lo que la mañana de ayer fue parte de un grupo de madres y padres de familia que se autoconvocaron en un plantón, para reclamar por el aparente cierre progresivo de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), donde se brinda atención a menores de hasta 36 meses de edad.

"Estoy apoyando para que no cierren, porque los niños tienen un buen cuidado. Yo tengo dos niños de uno y tres años en una guardería de la 43 y la A. Venimos a la Gobernación para que nos atiendan el pedido, porque nos dicen que van a cerrar porque no hay presupuesto", explicó Jiménez, en medio de madres que también mostraban su preocupación por la medida, que ya han visto ejecutarse en otros centros.

“No sabemos por qué los están cerrando. Ya nos han dicho que los van a cerrar. Nosotros tenemos que trabajar y no sabemos donde dejar a nuestros hijos”, añadió Selene Aguiño, quien tiene a su pequeño en un CDI de la 44 y la A, cercano al otro.

Con una pancarta en la que expresaban su desacuerdo, los padres se apostaron sobre la avenida Malecón Simón Bolívar, afuera de la Gobernación del Guayas, en espera de alguna respuesta.

EXPRESO solicitó información al MIES sobre los motivos que estarían llevando al Gobierno a cerrar los centros infantiles. También acerca de si la medida es local o nacional y a cuántos infantes estarían dejando de atender. Desde el Departamento de Comunicación de la entidad se indicó que enviarían este 15 de agosto las respuestas.

El detalle Cifra. Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión Económica y Social, en Ecuador existen 1.913 CDI que benefician a 80.903 niños.

Pero no solo las madres y padres están preocupados por la advertencia de cierre de los CDI. Durante un recorrido realizado por un equipo periodístico de EXPRESO se pudo constatar también el temor del personal que labora en las guarderías que aún atienden, pues ya les han dicho que posiblemente cierren también; además de las personas que están ligadas a la atención de los niños, como los servicios de catering (comida) y dirigentes barriales.

“Nos vemos muy afectadas porque ya llevamos dos semanas en casa con un futuro incierto y sin respuestas. Desconocemos si continuaremos o no prestando nuestros servicios a los niños y niñas de uno a tres años de edad usuarios de la unidad”, escribió una de las educadoras de un CDI ubicado en la ciudadela Martha de Roldós, que ya cerró sus puertas.

Según explica, tanto los niños como el personal operativo y las familias necesitan de esos servicios. “Somos personal especializado y no es justo que nos hagan esto. También tenemos familias que mantener”, manifestó la educadora.

En un CDI ubicado en el suroeste de la ciudad están laborando con normalidad y, según el personal, no les han indicado nada. CARLOS KLINGER

Es una cadena de perjudicados, indicó Yeimy Verdesoto, quien también acudió al plantón. Ella expuso que no solo se perjudica a las madres que trabajan, sino a infantes cuyos padres son de bajos recursos económicos y no tienen cómo alimentar a sus hijos.

"Es un derecho que tienen los niños y se lo están quitando, es un daño. De ahí nuestro llamado a las autoridades... Hay muchas madres que no tienen cómo darles de comer a sus hijos, por eso hemos venido para que nos escuchen y no cierren los CDI. No solo por las madres que trabajan, sino por las familias que no tienen qué comer", expresó la mujer.

Según Alexandra Villegas, madre de familia, de 20 a 30 CDI ubicados en las cooperativas Guayas y Quil, Unión de Bananeros y Cristal han cerrado, dejando entre 40 y 50 niños por centro sin recibir alimentación.