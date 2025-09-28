Cierre de calles y peatonalización en Guayaquil este domingo 28 de septiembre

Algunas vías del centro, sur y Urdesa se encuentran cerradas para el paso vehicular. Conoce los detalles

Este domingo 28 de septiembre, Guayaquil es escenario de una nueva jornada de activaciones ciudadanas que buscan promover la peatonalización y el aprovechamiento de espacios públicos para actividades culturales, deportivas y recreativas.

Estas medidas aunque buscan dinamizar y peatonalizar algunos sectores de Guayaquil, también se vuelven incómodas para los conductores que a diario reclaman los constantes cierres viales en la ciudad.

La Autoridad de Tránsito y Movilidad (ATM) confirmó que varios sectores de la ciudad tendrán cierres viales temporales como parte de los programas Ruta Centro, Ruta Urdesa y Ruta Centenario. Estas disposiciones implicarán desvíos para vehículos particulares y ajustes en las rutas del transporte público.

Cierre de calles en el centro de Guayaquil

En el centro de la ciudad, la emblemática avenida 9 de Octubre permanecerá cerrada desde la avenida Malecón Simón Bolívar hasta la calle Panamá, en el horario de 06:00 a 12:00. Durante ese lapso, el tramo quedará habilitado únicamente para peatones, quienes podrán disfrutar de actividades recreativas al aire libre.

De manera complementaria, la calle Panamá, en el tramo comprendido entre Loja y 9 de Octubre, estará cerrada desde las 06:00 hasta las 17:00, convirtiéndose en un espacio exclusivo para el tránsito peatonal durante casi toda la jornada.

Cierre de calles por Ruta Urdesa

En paralelo, la Ruta Urdesa vuelve a estar activa la mañana del domingo. La avenida Víctor Emilio Estrada, uno de los corredores más concurridos del sector, permanecerá cerrada entre las calles Las Monjas y Jorge Pérez Concha, en horario de 07h00 a 12h00.

Para garantizar el orden y la seguridad vial en este punto, la ATM desplegará 15 agentes de tránsito, quienes estarán a cargo de coordinar los cierres y facilitar la movilidad en los desvíos establecidos.

La institución recordó que estos programas tienen como objetivo recuperar espacios públicos para la recreación y la actividad física, además de incentivar una movilidad más amigable con el peatón. Asimismo, exhortó a los conductores y usuarios del transporte público a acatar las disposiciones y circular con precaución en las zonas cercanas a los cierres.

Cierres de calles en el Barrio Centenario

La jornada también incluirá la primera edición de la Ruta Centenario, que contempla cierres viales en la calle Agustín Arguelles, desde Maracaibo hasta la avenida Francisco Segura. La medida regirá en horario de 07h00 a 12h00.

Agentes de la ATM estarán desplegados en el sector para supervisar el tránsito y garantizar el normal desarrollo de la actividad recreativa.

