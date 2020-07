Los ciclistas celebran a Guayaquil con la III edición de la cicloruta gastronómica

Por tercer año consecutivo, los ciclistas celebrarán a la ciudad con una cicloruta gastronómica, aunque con un escenario distinto al de los años anteriores.

Esta tercera edición que, al igual que las anteriores, se realiza con el fin de fusionar el turismo con los sabores del Puerto Principal para fortalecer y posicionar precisamente su identidad; comprende la visita a 5 huecas y ya no a las 7 u 8, como antes. El recorrido durará 4 horas, lapso en el que se contemplan los tiempos de parqueo de bicicletas y visitas a los locales, en donde los ciclistas tendrán la oportunidad de saludar a sus propietarios y conocer sobre su experiencia en la trayectoria de su negocio.

Durante el evento, que se realiza el 18 de julio próximo y es organizado por la Escuela de los Chefs, la empresa Iguana Bike Tours y el Municipio; cada ciclista inscrito deberá mantener su distanciamiento de al menos un metro de distancia y al interior de los establecimientos, ingresarán solo en grupos de 10 personas para retirar las muestras gastronómicas de su plato estrella. A todos los participantes, previo al recorrido, se les tomará la temperatura y recibirán sus kits de prevención con mascarilla y gel antibacterial.

Archivo. Las visitas a las huecas no serán como las de antes, esta vez no se permitirán las aglomeraciones. Ingresarán en grupos de diez personas. Archivo

El punto de encuentro será la Plaza de la Administración (calle Clemente Ballén y Pichincha). Javier Velásquez, uno de los participantes, asegura estar ya preparado para la jornada. "Es mi tercera ocasión, no me he perdido ninguna. Me alegra tanto que la hagan, pese a la llegada de la pandemia, es una forma sana de hacer deporte, conocer de nuestra gastronomía y, sobre todo, de entretenerse . Esto del virus aún nos tiene mal y preocupados", lamenta.

De su experiencia en la cicloruta del año pasado, Velásquez destaca que haya tenido de compañeros a ciclistas con discapacidad física que se desplazaron en sus triciclos de pedal a mano. "Me encantó verlos y que compartan como todos de la actividad, ojalá los vuelva a ver. Fue divertido, una experiencia distinta que, en ese entonces, nos recordó lo necesaria que son las ciclovías para la ciudad", agregó.

Ciclistas. El año pasado a la actividad acudieron familias enteras, niños, personas con discapacidad física y adultos mayores. Archivo

Para esta edición, está previsto que se visiten cinco establecimientos: Corozo El Verdadero, Ambigú Café, La Herencia Manabita, la Picantería La Culata y la Dulcería La Palma.

Valeria Sarmiento, quien se unirá a la jornada por primera vez, advierte que lo hará no solo porque le gusta pedalear, sino porque quiere ir a esta última cafetería. "Amo la Palma y desde marzo no he ido a comer allí. Ahora que iré con mi bicicleta, llevaré una maleta grande. Pretendo regresar a casa con todos los bocaditos que pueda. Que la actividad sea el pretexto para ir a comprar pastelitos y borrachitos, y viceversa", manifestó.

Según el cronograma enviado por el Cabildo, la ciclorruta iniciará a las 08:45 por la ciclovía de la calle 10 de Agosto, se girará a la izquierda por el Malecón Simón Bolívar pedaleando por el carril izquierdo, luego se tomará la calle Junín hasta llegar a Pedro Carbo, donde se encuentra ubicada la primera hueca, Corozo El Verdadero.

Finalizada la visita a la última hueca, a las 11:00 continuará el recorrido por las calles Escobedo, Clemente Ballén y Chile para luego continuar por la ciclovía de la calle 10 de Agosto hasta llegar a la calle Pichincha, en donde los ciclistas ingresarán a la Plaza de la Administración para finalizar la ruta. Allí se sortearán dos bicicletas entre los participantes.