Que la vía Perimetral esté llena de carros no es algo nuevo, pero que en ella los conductores se queden atascados, sin avanzar ni un solo metro por más de 30, 45 minutos o hasta una hora, sí es alarmante. Así lo detallan a EXPRESO decenas de conductores que este 25 de agosto, desde las 7:00 se vieron obligados a lidiar con el congestionanamiento que se vivió en el lugar a causa del choque de dos buses.

El siniestro tuvo lugar en el intercambiador de tráfico de la avenida Perimetral hacia el viaducto de la Prosperina, en el norte de Guayaquil.

"Resuelvan rápido por favor esta situación, llevo estancada ya casi una hora. Hoy tenía una reunión importante en vía a la costa, era parte de un trabajo. Estoy quedando mal. Que haya un accidente efectivamente son escenarios que no se pueden evitar, pero que la ATM no haga algo para resolverlos es descabellado. Muevan las unidades, abran el paso, generen fluidez, algo: lo que sea; pero nos tengan así", precisó angustiada Valeria Kalill, habitante de La Joya, que se encontraba en el lugar.

Según reportes de un equipo de este Diario, desde Pascuales el escenario se tornó más complejo. Era ahí donde los vehículos no avanzaban ni un centímetro y, a causa de ello, apenas hubo la oportunidad los conductores invadían carriles o hasta se iban en contravía, intentando buscar nuevas salidas.

En el intercambiador no hubo forma de salir, más de uno hora los vehículos se quedaron atascados. Rosa Torres

De lado derecho del puente de la avenida Casuarina, la ATM había atravesado una de sus camionetas para impedir que los vehículos pasen por debajo del puente vehicular, ese era el único camino por el cual se podía ir hacia la vía Daule y no quedar atrapado en el tráfico. Varios vehículos han comenzado a meterse en contravía para retornar hacia la Casuarina. Esto es un caos", se quejó el usuario @FreddyJason_NR, en Twitter.

+ de 1h atrapados en la Perimetral miles de ciudadanos, por un accidente de tráfico. Varios vehículos y hasta camiones hacen giros antinaturales en la entrada de @espol desde el viaducto, habiendo 2 ramales expeditos. ¿Hasta cuándo @ATMGuayaquil? ¿Quién paga el tiempo perdido? — Mijail Arias Hidalgo (@Mijail_Arias_H) August 25, 2022

Raquel Soria, otra de las afectadas, se quejó de no entender por qué este tipo de siniestros vuelve caótica una vía. "Mi mamá no llegó a tiempo a su trabajo y mi hijo, que estudia en la Espol, tampoco llegó a sus clases. Salí del atolladero hace 15 minutos. Es absurdo circular así por esta ciudad. No importa el grado del siniestro definitivamente. En Guayaquil, hasta lo más mínimo, complica la circulación", se quejó.