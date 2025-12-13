Cenas de Navidad y Año Nuevo en Guayaquil: Hoteles para celebrar con estilo

En Navidad y Año Nuevo los hoteles preparan varias propuestas para las personas que gustan de disfrutar de las fiestas fuera del hogar.

Guayaquil se prepara para despedir el 2025 con propuestas gastronómicas y festivas que transforman la ciudad en un escenario de celebración. Los hoteles más reconocidos han diseñado cenas especiales para Navidad y Año Nuevo, con menús variados, música en vivo y paquetes de hospedaje que convierten cada velada en una experiencia inolvidable.

Sheraton Guayaquil: Elegancia y diversión

Ubicado frente al Mall del Sol, en una de las zonas comerciales más dinámicas de la ciudad, el Sheraton Guayaquil se ha consolidado como un referente de hospitalidad y entretenimiento. Con una torre de parqueos y accesibilidad privilegiada, el hotel ofrece comodidad y seguridad a sus asistentes.

La Cena Navideña será el 24 de diciembre en el Gran Salón Mercurio, de 20:00 a 00:00, con un costo de $46 más impuestos. Incluye música en vivo, copa de rompope, bebidas soft ilimitadas, guardería infantil y sorteos. El menú ofrece ensaladas frías como camarón y col con arándanos, quiche de vegetales, strudel de salmón y César. En la estación caliente habrá pavo rostizado, pernil de cerdo en salsa de piña, mariscos al termidor y risotto de cuatro quesos. Los postres incluyen bûche Noel, París-Brest, mousse de chocolate y torta alemana.

El Sheraton ofrece un menú variado para todos los gustos, con estaciones de comida caliente y fría. Cortesía Sheraton

Para la Cena de Fin de Año, el 31 de diciembre, el mismo salón se vestirá de gala con la presencia de la Orquesta Pachanga. La velada inicia a las 20:00 con cena buffet y se extiende hasta las 04:00 con fiesta y baile. El precio es de $85 más impuestos por persona, e incluye copa de vino espumoso de bienvenida, bebidas soft ilimitadas, las tradicionales 12 uvas de los deseos, ceviche y encebollado a las 03:30, además de sorteos y premios. Los niños disfrutan de los mismos beneficios de descuento y parqueo gratuito.

El menú de Año Nuevo ofrece ensaladas de mariscos, pasta con camarón, garbanzo con pollo y focaccia mediterránea. En la estación caliente destacan lomo fino, paleta de cerdo ahumada, pollo con miel y hierbas, pavo a la antigua y arroz con tocino. Los postres incluyen copa de selva negra, pastel de manzana, cheesecake de vino tinto, peras al vino y trifle de frutas. Una propuesta completa para recibir el 2026 con sabor y estilo.

Grand Hotel Guayaquil: Tradición en el corazón de la ciudad

En pleno centro de la ciudad, en la Calle Boyacá entre 10 de Agosto y Clemente Ballén, el Grand Hotel Guayaquil se convierte en un punto de encuentro para quienes desean celebrar con tradición y elegancia.

La Cena Navideña se realizará el 24 de diciembre a las 19:30 en el restaurante La Pepa de Oro. El menú buffet tiene un costo de $45 por persona, impuestos incluidos, e incluye bebidas soft ilimitadas, sorteos con premios y música en vivo a cargo de los Mensajeros Andinos. El parqueo tiene un valor adicional de $8, sujeto a disponibilidad.

El Grand Hotel Guayaquil ofrecerá su cena navideña en el restaurante Pepa de Oro. Cortesía Grand Hotel Guayaquil

Para la Cena de Año Nuevo, el 31 de diciembre, los salones Mirador y Ribera serán el escenario de una celebración que inicia a las 20:00. El precio es de $89 por persona, impuestos incluidos, e incluye cena buffet, bebidas soft ilimitadas, copa de champagne, uvas, open bar con DJ desde la medianoche, cotillones, sorteos y ceviche al finalizar. La música estará a cargo de Ronaldo Peñafiel, garantizando un ambiente festivo y variado.

El buffet de Navidad y Año Nuevo se compone de varias estaciones: el Trinche con pavo y relleno navideño, una estación caliente con proteínas y guarniciones, una estación fría de charcutería, una amplia estación de ensaladas y una mesa de postres que completa la experiencia gastronómica. Además, el hotel ofrece un paquete de hospedaje para dos personas por $260 impuestos incluidos, que contempla alojamiento, cena buffet y entradas al evento “Destino de Luz: La noche más bella”

Ibis Styles Malecón: Modernidad y vistas al río

Con una ubicación privilegiada frente al Malecón 2000, el Ibis Styles Malecón se distingue por su estilo moderno, colorido y fresco, ideal para quienes buscan una experiencia relajada pero con todo el encanto de la temporada.

La Cena Navideña del 24 de diciembre tiene un costo de $54,99 por persona e incluye buffet variado, bebidas soft ilimitadas, copa de espumante, música en vivo y sorteos. El menú destaca por su carving de pavo horneado con salsa de ciruela y mango, relleno navideño, estación de ceviches (jipijapa y camarón), carnes como jamón Virginia en chutney de piña, lomo fino grillado y costillar de cerdo en salsa de uvas verdes. Las guarniciones incluyen papa gratinada, penne en salsa pesto con pollo, arroz navideño y dominó de papa con queso gruyere.

El Ibis Style en Guayaquil ofrece cena buffet navideña con variedad de platos. Cortesía Ibis Styles

Para la Cena de Fin de Año, el 31 de diciembre, el mismo restaurante ofrecerá un buffet internacional con estaciones diversas, bebidas soft ilimitadas, copa de espumante y vino de la casa, cotillón, uvas de la suerte, música en vivo y DJ en la terraza para recibir el 2026 con vista privilegiada al Malecón. El precio es de $69,99 por persona, impuestos incluidos.

El menú presenta jamón Virginia y pernil horneado con salsa de mango y piña, ceviches estilo peruano y Nikkei, carnes como pesca fresca gratinada, filet mignon en salsa de camarón, camarones albardados y panceta de cerdo en salsa thai. Las guarniciones incluyen penne en salsa de mariscos, papines con mermelada de tocino, spring rolls de hongos y arroz al curry verde. Los postres van desde texturas de chocolate y pie de limón hasta crepes de Nutella y tres leches de banano. También se ofrecen sopas como crema de cangrejo y sopa de cebolla. Un lugar que combina buena gastronomía, música y un entorno seguro para familias

Hilton Colón Guayaquil: Fiesta con estilo internacional

El Hilton Colón Guayaquil ofrece una Cena Buffet de Nochebuena el 24 de diciembre desde las 19:00 hasta la 01:00, con música en vivo. Los asistentes pueden elegir entre Café Colón con un valor de $55 incluido impuestos o el restaurante Vereda Tropical por $67 incluido impuestos. Los niños de 5 a 12 años pagan el 50% y los menores de 5 ingresan gratis. También existe un paquete de estadía más cena para dos adultos con ingreso de dos niños menores de 12 años gratis, por $365 la noche incluido impuestos y servicios.

El 25 de diciembre, el hotel mantiene el ambiente festivo con un Desayuno Buffet de 07:00 a 12:00 por $37 incluido impuestos, y un Almuerzo Buffet ecuatoriano de 12:30 a 15:00 por $39 incluido impuestos. Las reservas se pueden realizar al teléfono (04) 5010000 ext. 2093 o vía WhatsApp al 0987598810, lo que facilita la organización para familias y grupos.

El Hilton ofrece dos opciones para la cena de navidad y año nuevo en su cafetería y restaurante. cortesía Hilton Colón Guayaquil

Para despedir el año, el Hilton organiza el 31 de diciembre una Cena Buffet con música en vivo en Café Colón por $55 incluido impuestos y en Vereda Tropical por $70 incluido impuestos, desde las 19:00 hasta la 01:00. La velada incluye uvas, cotillón y copa de champagne, con beneficios de descuento para niños y entrada gratuita para menores de 5 años.

La noche se complementa con la Fiesta Black and Gold, que inicia a las 20:00 con la presentación de Live Music. El valor es de $92 incluido impuestos, mientras que los niños de 5 a 12 años pagan $46 y los menores de 5 no tienen costo. El 1 de enero, el hotel ofrece un Desayuno Buffet de 07:00 a 12:00 por $37 incluido impuestos, y un Almuerzo Buffet de 12:30 a 15:00 por $39 incluido impuestos, cerrando así un ciclo completo de celebraciones gastronómicas y musicales.

