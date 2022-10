Caso Vallas: el Municipio no da montos ni nombres de deudores en procesos administrativos

Sin nombres de empresas que incumplieron la norma, ni montos de un aparente perjuicio y mucho menos nombres de funcionarios que podrían estar involucrados; fue, en general, la respuesta que dio el Municipio de Guayaquil al requerimiento realizado por EXPRESO, en un seguimiento al caso de las vallas publicitarias, en el que se esperaban también los argumentos de la alcaldesa Cynthia Viteri.

Vallas: las reacciones apuntan a saber quiénes “se lucraron” Leer más

En la edición del jueves 27 de octubre de 2022, este Diario publicó las reacciones que sobre el tema tienen tres de los cuatro candidatos con alta intención del voto, para ocupar el Sillón de Olmedo, como son:Jimmy Jairala, Aquiles Álvarez y Pedro Pablo Duart. También se buscó a Viteri, pero no respondió.

Sin embargo, las últimas respuestas del tema llegaron de Fernando Aizprua, jefe de Regulación del Espacio Público y Control de Vallas y Pantallas Publicitarias del Municipio, quien señala que se han iniciado los procedimientos administrativos sancionadores y en algunos casos se han retirado las estructuras. Pero, “mientras no se encuentren resueltos en instancias definitivas y respetando el derecho a la legítima defensa no podríamos dar información de las empresas que se dedican a la actividad de publicidad”. Y que, en caso de requerir información particular o detallada, se podría ingresar la solicitud para que sea analizada y despachada por un comisario.

La emisión de permisos para la instalación de todos los tipos de rótulos

publicitarios es un trabajo en conjunto... Ab. Fernando Aizprua

jefe de Regulación del Espacio Público

Guayaquil: Una nueva investigación por presunto peculado en el caso Vallas Leer más

Aizprua tampoco da montos de cuánto dinero se estaría adeudando a la ciudad o si existen funcionarios sancionados. Según indica, la Dirección Financiera en conjunto con la Dirección de Vía Pública y Dupot (Proyectos de Ordenamiento Territorial) están realizando la actualización de las obligaciones canceladas y aún adeudadas;y que “el Municipio de Guayaquil revisa permanentemente las acciones de su personal y, en caso de falta u omisión, se aplican las sanciones pertinentes”.

Por el caso, la Fiscalía ha abierto una investigación previa, que se suma a otras cuatro que indagan a Viteri y que datan desde 2020, por los presuntos delitos de peculado, tráfico de influencias, contra el agua y obstaculización de tareas sanitarias y humanitarias.

Vallas: de tumbo en tumbo y sobre la investigación previa Leer más

A la fecha, recalca Aizprua, hay una comisión técnica que analiza y ejecuta todos los temas concernientes al ordenamiento del espacio público y privado, lo que reúne a varias direcciones municipales; es por eso que el caso Vallas ha pasado de una dirección a otra.

En lo que respecta a una estructura clausurada donde se estampa publicidad municipal, el funcionario menciona que está en un proceso administrativo sancionatorio y que será retirada en caso de incumplimiento, al igual que otras estructuras de similares características que ya fueron desinstaladas.