Caso radares: “Ojalá la medida sea acatada y no busquen excusas tramposas”

La medida cautelar que dejaría sin efecto las multas de velocidad captadas por los radares, algo que fue ordenado por un juez el pasado 24 de agosto, pone en alerta a cientos de ciudadanos que se sienten perjudicados por las fotomultas irregulares y se suman a ese pedido, esperando que el dictamen sea acatado por las autoridades.

Tal como EXPRESO lo ha contado en una serie de reportajes, las multas de fotorradares han sido uno de los problema que los ciudadanos más han reclamado a la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM). Sin embargo, es poco lo que se ha hecho al respecto, lo que ha provocado más la ira de los denunciantes, que cuentan que han recibido hasta 40 multas en menos de un año.

“Tienen una fábrica de multas que parece que solo busca sacarle y sacarle dinero a la ciudadanía. Es increíble cuántos reclamos hacemos los ciudadanos, pero la autoridad ni se inmuta”, manifestó a EXPRESO Eduardo Estrada, el conductor que ganó 10 impugnaciones por fotorradares (9 a la CTE y 1 a la ATM).

Parece que la fábrica de multas debe tener su fin. Ojalá la medida sea acatada y no busquen más excusas tramposas para seguir multando. Esperamos algún pronunciamiento oficial. Eduardo Estrada

​afectado

“Nosotros lo único que queremos es que las autoridades procedan conforme a la ley. Si no hay exceso de velocidad, que se reconozca y no se multe. Solo pedimos justicia”, precisó Juan Llerena, quien denunció a EXPRESO tener 34 multas injustas por el radar ubicado en el kilómetro 18,5 de la vía a la costa

Estos casos también se han visto en los últimos meses en Durán, donde la Autoridad de Tránsito de ese cantón (ATD) es el ente que tiene la competencia; y pese a que tiene otra operatividad (distintos aparatos), las quejas no han faltado y se ha denunciado que hasta se aplican varias multas con la misma fotografía, lo que fue desmentido por la institución.

Esta problemática no es exclusiva de la provincia del Guayas. De hecho, el pasado 24 de agosto se aceptó la medida cautelar solicitada en Santo Domingo por Immer Cevallos Gómez, gerente de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros de Ecuador. Esta medida dispone que la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y la Comisión de Tránsito del Ecuador dispongan a su vez a los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) Municipales la suspensión del uso de medios tecnológicos como radares y fotorradares, fotosensores, hasta que cada uno de los GAD cumpla con algunos requisitos.

Seguramente la ATM buscará alguna manera de no dejar de cobrar las multas, normalmente hacen eso. Vamos a ver qué dicen ahora. Ellos casi siempre ganan ante la ley. Viviana Salazar

​afectada

EXPRESO solicitó una entrevista con un representante de la ATM, para consultarle cómo se está manejando este tema en Guayaquil y si han dejado ya de cobrar las multas, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

No obstante, para la afectada Viviana Salazar, esta medida no da garantías. “Seguramente la ATM buscará alguna manera de no dejar de cobrar las multas. Siempre hacen eso, vamos a ver qué dicen ahora”, sentenció, al hacer hincapié en que no se fía de esta disposición, ya que prevé que la ATM no la acogerá.

“Cuando tú le muestras pruebas en las impugnaciones, igual no prestan atención. Ellos casi siempre ganan. No me confío en esa resolución”, alegó Salazar, también perjudicada por el radar del kilómetro 18,5 de la vía a la costa.

Gloria Bedoya, otra de las afectadas por el mismo dispositivo, dijo que si esta medida no es respetada, buscará otra forma de hacer justicia. “Estamos ya juntándonos unos 15 perjudicados para pedir que se haga justicia. Pondremos otra acción de protección, medida cautelar o lo que haya que hacer para acabar de una vez por todas con esta situación”, advirtió la mujer, que tiene más de 40 multas pagadas a la ATM.

Mientras tanto, Junior Soledispa denunció haber recibido una multa hace apenas unos días. “¿Cómo es posible eso? Se supone que ya no debemos ser multados y la estafa continúa. Yo estoy seguro de que no iba a exceso, pero me han multado. Honestamente, me va a tocar pagar en estos días para tomar el descuento, pero eso no está bien. Necesitamos que alguien nos ayude, porque esto es muy injusto y ya estamos hartos”, lamentó el comerciante guayaquileño.

Se supone que no se puede poner multa por fotorradar y yo tengo una multa del 10 de septiembre. Estoy seguro de que no he andado a exceso de velocidad. Uno ya no sabe que más hacer. Junior Soledispa

​afectado

