Coronavirus: Una labor que ha sido reconocida durante la cuarentena

Para muchas personas es difícil creer que a alguien le pueda gustar los trabajos relacionados a la limpieza fuera de su propia casa, peor si se trata de asear las calles. Esta percepción no aplica en mujeres y madres de familia que hoy celebran su Día, como Carla Angulo, guayaquileña de 41 años que se siente orgullosa y gustosa de su trabajo. Más aún que la ciudad y el país atraviesa una crisis sanitaria causada por el coronavirus.

Su jornada laboral empieza muy temprano. A las 06:00 esta carretillera del consorcio Puerto Limpio (empresa encargada de la recolección de basura en Guayaquil) ya tiene a la mano su escoba y recogedor para dejar impecable su microruta: cada día recorre 18 cuadras de la ciudad, de donde llena 10 sacos de desechos . Limpia cuidadosamente las veredas y calles del sur de Guayaquil para que la ciudadanía camine con comodidad.

Desde la cooperativa Proletario sin Tierra, en el sector del Guasmo Sur, se levanta antes de la 05:00 para dejar todo listo en casa e ir a trabajar. Es madre de tres niños.

Carla es una de las 1.664 personas que levantan, diariamente, alrededor 2.400 toneladas de desechos de Guayaquil y la mantienen limpia. A diferencia de la mayoría de trabajadores, en medio de esta emergencia sanitaria del coronovirus, ella como cientos de mujeres, madres de familias carretilleras, no descansa, incluso después del toque de queda, pues su jornada concluye a las 15:30.

Cuenta, que es recién ahora, cuando cada mañana sus vecinos y familiares la observan salir de la comodidad de su casa a barrer las vías, que han reconocido la importancia de su labor y eso, humildemente, la reconforma, manifiesta. Y es que de trabajadores como ella, como ha quedado evidenciado no solo en el país, sino a nivel mundial durante esta crisis, depende la ciudad para no llenarse de focos infecciosos. Solo ayer en una publicación anterior EXPRESO relataba como las familias, ante la pérdida de quienes murieron a causa de coronavirus, dejaban sus colchones y muebles en plena vía, generando temor entre el resto de residentes.

Hoy, liderados por los médicos y seguidos del personal de la cadena alimentaria, quienes se dedicana la limpieza han sido reconocidos como los héroes que se deben admirar.

“Siempre he sabido que el trabajo que realizo es importante. Siento que soy muy útil en la sociedad. Y ahora más que nunca, por la crisis sanitaria, la ciudad necesita mantenerse limpia y a mí me gusta no solo verla así, sino limpiarla. Llevo 9 años en esta labor. Espero seguir por muchos años más", detalla a EXPRESO.

Pero el trabajo de limpieza no es el único que tiene. Cuidar y velar por sus hijos es el principal, asegura. “Mis hijos son lo más importante que tengo en mi vida y lo que más quiero”, expresa.

Hoy 10 de mayo, cuando se conmemora el Día de la Madre, mamás como Carla siguen luchando por mantener al margen del desaseo a la ciudad.