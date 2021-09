Guayaquil: el campo minado que no soporta La Pradera

Los cráteres se multiplican en las calles de Guayaquil. Esta vez los residentes de la segunda y tercera etapa de la ciudadela La Pradera, situada en el sur, alzan su voz para que se borren del mapa a estos ‘vecinos’ que los atormentan por años: baches que se registran en diferentes tramos de avenidas como la once y décima.

En estos dos puntos, los más conflictivos, los conductores no son acróbatas, pero les toca hacer malabares con el volante con tal de no caer en los hoyos. Aunque zigzaguean, no logran esquivarlos y los automotores reciben el golpe. Unos tienen un poco de suerte y se marchan, pero otros no les queda otra opción que ir hacia una vulcanizadora para continuar con el recorrido.

Taxistas, residentes y motociclistas son los más afectados y quienes, además, han estado a punto de estamparse con otros vehículos por evitar los socavones. “Así es el día a día”, concuerdan los vecinos, al hacer énfasis que el deterioro de la calzada obedece al paso de vehículos pesados que entran y salen de las empresas aledañas.

Hecho. La comunidad solicita un ordenamiento al tránsito. Christian Vinueza / expreso

Luis Villa habita en la manzana D de La Pradera 2 y asegura que su vivienda ‘tiembla’ cuando pasan los tráileres. Está cansado de denunciar el mal estado de la calzada y espera que el Municipio y la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) determinen de una vez por todas un plan que le cambie la cara a esta ciudadela.

También solicita un ordenamiento al tránsito, pues afirma que los vehículos pesados invaden el carril de estacionamiento de los vecinos. “Nos han dicho que coloquemos mallas para que se divida el espacio, pero igual se han registrado accidentes. Hace unos cinco años no se veía esto”, asevera.

Lo que esperamos en el barrio es que se arreglen las calles, pero deben hacerlo bien, ya que circulan muchos carros pesados. También nos molesta el ruido Héctor Lozano, residente del sector

Omar Hidalgo, morador del sector, se suma a ese criterio y subraya que otra problemática es la contaminación acústica. Argumenta que los más perjudicados son los adultos mayores, quienes presentan alteraciones en las noches debido al ruido cuando pasan las maquinarias. “Y a eso sumarle cuando pasan los tráileres. Es un caos en la noche”, se queja.

Los atascos que el ciudadano se refiere se registran con mayor intensidad en las calles transversales, sobre todo en las que colindan con el colorido parque El Bosque, que pertenece a la tercera etapa.

Situación. Los moradores de las dos etapas anhelan que aterrice la obra municipal. Christian Vinueza / expreso

Las vías también son utilizadas por los vehículos tanto para ingresar como para salir de la zona. El problema se intensifica en las denominadas horas pico, pues estas arterias son angostas y se forman los embotellamientos. Y es allí que aparecen los dolores de cabeza de vecinos y de conductores que necesitan desplazarse a otros sectores del sur de la urbe.

“Es por esto que hace falta la presencia de agentes de la ATM o un ordenamiento al tránsito. Por eso es que se dañan cada vez y cuando estas calles”, recomienda el taxista Fidel Lara, quien a diario circula por este sector y que por más de una ocasión ha caído en los huecos.

Diario EXPRESO consultó tanto al Municipio como a la ATM cuáles son las acciones que se están ejecutando para reducir los atascos, sobre todo en las horas pico, y cuándo llegarán las mejoras a las avenidas del sector, pero hasta el cierre de esta edición las respuestas no llegaron.

Héctor Lozano trabaja en un taller que se levanta en la avenida décima, vía que divide a la segunda de la tercera etapa del vecindario, y anhela que aterrice pronto la mejora municipal. Advierte que con el venidero invierno, la situación puede empeorar. “Estamos hartos de vivir entre enormes charcos, que ponen incluso en riesgo a los vecinos”, advierte.

Recuerda que la última visita que hizo el Cabildo en el barrio fue cuando se ejecutó el mantenimiento de las peatonales. Sin embargo, remarca este residente, se dejó de lado una de las prioridades que ha solicitado por años: eliminar el campo minado de La Pradera.

Esto es el resultado de la mala administración. La calzada lleva varios años dañada y lo único que he visto son los parches. Hacer un trabajo bien hecho.

Fidel Lara, taxista

Juan Villacís, quien habita en el sector, dice no creer ya en las promesas que han dado las autoridades. “Las pocas veces que han venido a bachear las vías, nos han colocado más que parches. Con la primera lluvia, el asfalto se ha ido. A veces siento que las autoridades se ríen de nosotros. No les da pena ver cómo vivimos y en el estado en el que se quedan nuestras unidades”, dijo.

Pero en la ciudadela, además, hay otra molestia que no ha sido atendida y tiene que ver con la falta de señalética en el sitio. En este mismo sector, advierte la residente de La Pradera 3, Mariana Delgado, hacen falta discos Pare, incluso un semáforo y pasos cebra.

“Los conductores corren en el sector y dan giros tan bruscos que parecería que los vehículos se van a dar contra nuestras paredes. No podemos vivir así. Urge una intervención y controles. Un poco más de respeto y cobijo hacia nosotros”, señaló.