Guayaquileños: “Bien, ahora pongan un ‘arte’ que tape todos los baches”

Que el Municipio haya invertido 5,4 millones de dólares en contratos de arte urbano ha levantado una polvareda de comentarios. Unos aplauden la gestión de la alcaldesa Cynthia Viteri, otros cuestionan los modos en que se adjudican las obras y la gran mayoría coincide en que hay otras necesidades.

Arte urbano en Guayaquil: $ 5,4 millones que no todos los autores gozaron

Comentarios apuntan a lo evidente. Los baches. “Bien, ahora pongan un arte que tape todos los baches”, dijo el músico Fernando Jácome. Los incontables huecos que tiene en todos los rincones la urbe incomodan. El Municipio ha invertido $ 123 millones al tema, y ha dicho que, además de la época de lluvia, la molestia pasa por la pandemia, pero la comunidad no entiende razones.

Salen al escenario temas como la falta de áreas verdes en zonas como el suburbio, la reposición de tapas de alcantarilla, las deudas que por años la Alcaldía tiene pendientes en algunos sectores y que no han sido escuchadas tampoco ahora, con Cynthia Viteri al mando.

Frase Voz oficial. “Los proyectos forman parte de una ruta estratégica que contempla la repotenciación de la ciudad con puntos específicos llenos de cultura y arte”.

Los líderes barriales pertenecen a ese grupo. Para ellos, si bien no está mal que se invierta en cultura, no es adecuado que ahora, precisamente cuando se habla de tantas carencias, se inyecten tantos miles de dólares en obras que “no son prioritarias para la ciudad”.

Luis Chica es el presidente de la onceava etapa de la Alborada y considera que se está derrochando dinero, que sobre todo serviría para mejorar el entorno de barrios populares o poco atendidos por las autoridades. “Hay sectores donde faltan los servicios básicos, la iluminación es escasa, no hay áreas verdes y además hay inseguridad… Hay sitios olvidados, muy vulnerables. Este dinero no debió usarse para el arte ahora. Hoy no”, precisó.

Igual piensa Xavier Zurita, presidente del Comité Promejoras del barrio Garay. Pone como ejemplo lo que se vive en su vecindario. Llevan años solicitando ayuda para levantar un centro médico o una infraestructura sanitaria similar, puesto que no existe. “Nos hemos cansado de decir que somos uno de los barrios más antiguos del Puerto Principal y servicios como estos son aún inexistentes. Ahora más que nunca nos urgen”, piensa al hacer énfasis que el arte es importante, pero que en la ciudad no es equitativo.

No era el momento adecuado de hacer estas obras. No ahora que hay tanta necesidad, y no solo en las vías o los parques, sino en los barrios vulnerables, donde todas las carencias están presentes.

Luis Chica, presidente del comité de vecinos de la 11ª etapa de la Alborada