Ana María cantó y bailó la canción "Amor de hombre", con las Ex Alumnas de Janet Vivar

Fue una noche de arte, alegría y nostalgia. Una noche de amigos y aplausas. Una actividad en la que, en honor al Día Internacional de la Danza, la maestra, bailarina y gestora cultural guayaquileña Ana María Alvarado, recibió un reconocimientos por sus 50 años de vida artística.

La Cámara Oficial Española de Guayaquil, la Asociación Cultural del Cerro Santa Ana, el Municipio de Guayaquil y los alumnos de su academia, fueron los encargados de darle el reconocimiento, durante la XVII edición del festival ‘Variedad Dancística’. Un acto que Alvarado viene realizando desde hace 17 años y en el que, esta vez, compartió escenario con su mamá e hija.

"Este ha sido un festival especial, llegar a 50 años ha sido hermoso. Dios me lo ha permitido y no puedo estar más que contenta, más que agradecida con quienes me dan el reconocimiento, la gente, mi familia, el público", señaló durante el homenaje.

Ana María Alvarado con sus reconocimientos. Cortesía

Durante la cita, hubo una serie de presentaciones de bailes como el español, ballet, hindú, mexicano, merengue, jazz, lírico, italiano, además de la Costa y Sierra; y una fusión disco español. Alvarado además cantó 'Amor de hombre', armando la coreografía con sus compañeras de la academia de Janet Vivar, quien fue su maestra de danzas españolas.

Con ellas interpretó la composición de castañuelas, con la canción 'Nuestro Juramento', en versión instrumental.

La madre e hija de la gestora también participaron del acto. Cortesía

Las academias que estuvieron en escena fueron: Ex Alumnas de Janet Vivar, Patty Salcedo Danzas, Flamenco Latino Ecuador, Zaydance Studio, Acrodance by Alexandra Cañizares, Mariuxi Rosas Escuela de Danzas, Beck Dance, Academia Cosmo, Katherine Linjord Dance Factory, Intiguayas Ballet Andino, Academia Mada Cultura y Academia “Ana María Alvarado”.