Su corta edad no riñe con su formación para ayudar a mejorar la vida de otros.

A pesar de su edad, escuchar hablar a Gabriela Cevallos (28) es como tener esa amiga sabia. Aquella que cuando uno no para de quejarse, está justo ahí para guiar y poner las cosas claras.

Habla desde sus propias experiencias. Ella también le tenía miedo al fracaso, se auto exigía, vivía una vida estructurada y planificada por delante y, por momentos, no le encontraba sentido tras la monotonía.

Sin embargo, en el camino encontró respuesta a muchas preguntas que tenía. Descubrió que trabajar al servicio de las personas era lo que la movía, que estaba aquí para dejar huella y aprender a ser más humana.

María José Villacís: "No conozco límites, siempre voy hacia arriba" Leer más

Mientras fluye la entrevista con EXPRESIONES, se puede apreciar que si Gaby no está constante aprendizaje, no es ella. Después de graduarse en Comunicación Organizacional en la Universidad San Francisco de Quito, viajó a Brasil para apuntarse en la carrera de Innovación Social.

Luego de eso decidió certificarse en Designing your life (DYL) con profesores de la Universidad de Stanford. Ésta última es una metodología que le ayudó a encontrar una combinación satisfactoria entre trabajo y vida personal. Con ese bagaje decidió regresar a Ecuador. El resto de la historia se cuenta sola.

"TU BIENESTAR ES EL DE TU NEGOCIO"

Regresó al país en el 2017 con sus títulos bajo el brazo, sin embargo, dice que estando acá vivía dos vidas. En el día trabajaba full time en el área de ventas de una compañía. Y por las noches (desde casa) realizaba sesiones de coaching de DYL, a fin de tener una ganancia extra.

Ese ritmo le resultaba agobiante, por lo que en el 2018 renunció a trabajar bajo dependencia y optó por cambiar su estrategia de vida.

Cuenta que a partir de entonces todo dio un giro 180 grados. El tiempo que dedicaba en ventas lo usó por llamadas para su propio negocio. Cambió las horas que pasaba entre el tráfico por rutinas de bienestar, yoga y meditación.

Betsy Daniel: “Está bien sentirse atractivas, sexis y libres” Leer más

Y aquel sin sabor de trabajar para otra empresa pasó a ser una completa alegría tras lanzarse a emprender en dar capacitaciones. Así nació su proyecto, The Life Experiment.

Ahora ama a lo que se dedica. Es coach en Life Design y siente que eso va más alineado a su propósito. Centra sus conocimientos en programas de bienestar y negocios digitales.

Ha ayudado a cerca de dos mil personas (en su mayoría mujeres profesionales o emprendedoras ) con esta guía para diseñar sus días.

“Tu bienestar es el de tu negocio” confiesa Gaby. Y para que los demás lo logren, ella entra con su rol de coach.

“En esos momentos en los que quieres tirar la toalla, cuando te frustras porque no encuentras la solución o si complaces a todo el mundo y te olvidas de ti, justo en esos días estoy ahí. Y también para celebrar que te has puesto como prioridad, que cerraste nuevas ventas, y que estás conectando con tus clientes”, comenta.

Así ha sido testigo de cómo se duplican y triplican los ingresos de estas mujeres que logran tener no solo un negocio soñado, sino una vida plena.

ENCONTRAR EL PROPIO NORTE

Sobre cómo ha crecido su emprendimiento dice que el año de la pandemia aceleró el proceso, debido a esa necesidad que hubo de mirar la vida que llevábamos.

Instagram, su página web y los podcast la ayudaron a darse conocer no solo en Ecuador, sino en países como Costa Rica, Estados Unidos, España, Alemania, entre otros. Sin embargo, Gaby no ve este método que imparte como una tendencia, sino como una necesidad para crecer como personas.

“Es entender que nuestra vida no es una carrera con los demás. Se trata de encontrar nuestro norte, saber hacia dónde queremos ir y tener la capacidad de salir de la zona de confort. Por ejemplo, no porque estudiaste Leyes tienes que ser abogada toda la vida. Posiblemente tienes talentos también en negociación y puedes enseñar eso a los demás. La idea es encontrar finalmente quién eres tú”, dice y agrega que la clave para lograrlo es trabajar en mente, cuerpo, corazón y alma de cada uno. “El bienestar es una parte crucial, es el pulmón de tu negocio. Si no lo tienes, éste se va a derrumbar”, enfatiza

Margarita Estrada: "En la cocina árabe descubrí mi lado artístico" Leer más

Si bien en el 2018 era solo ella en su emprendimiento, hoy en día ha podido generar empleo. “En mi equipo somos todas mujeres”, enfatiza orgullosa.

Más adelante no se visualiza volviendo a un trabajo de oficina. “Aprendí a valorar mi bienestar y la importancia de escucharme. Este es mi camino, yo quería tener un impacto positivo en más personas y lo he palpado”, concluye.