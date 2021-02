Guayaquil: “No tenemos calles, sino pistas de Fórmula 1”

Que sus quejas tienen fundamento. Que las calles de Guayaquil, incluso las secundarias o ubicadas a escasos pasos de los parques, escuelas o viviendas, siempre han sido vistas como pistas de Fórmula 1; es lo que reclama Adrián Santos, quien vive en la ciudadela Guayacanes, al pie de la avenida Francisco de Orellana, donde solo el mes pasado fue testigo de dos choques generados por conducir a exceso de velocidad.

Según datos proporcionados por la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM), en el 2020, 84.739 conductores fueron sancionados por esta razón. Y la infracción, la número uno del total de cometidas, a decir de los expertos en movilidad consultados, explica entonces el porqué de tantos accidentes suscitados; y refleja paralelamente los problemas urbanos que tiene el Puerto Principal.

Son varios los factores que inciden al momento de cometer las sanciones, la falta de cultura y respeto, la viveza criolla del conductor es una de las principales.

Johnny Cóndor,

arquitecto y planificador urbano

En esta ciudad, explica Christian Rochima, ejecutivo de Estadísticas de la institución, hubo 3.792 siniestros y el 44 % de ellos fue provocado por rebasar los límites permitidos.

Johnny Cóndor es arquitecto y planificador urbano y vial, y considera que si bien esas ganas de ser siempre el primero o aplicar en todo la ya conocida ‘ley de sabido’, influye negativamente al momento de cometer esta infracción; la forma en cómo está distribuida y ha crecido Guayaquil, también lo hace.

Avenida Narcisa de Jesús. Solo en enero de este año, se emitieron 757 sanciones por exceder los límites de velocidad. Christian Vinueza

“Debido al crecimiento que ha tenido el parque automotor, que bordea los 500.000 vehículos; y a que se ha permitido, sin planificación alguna y previa, a que circulen buses, la metrovía, los autos y las bicicletas por una misma calle, a estas las ha vuelto más estrechas y a la circulación, lenta. Ese escenario desespera al conductor de tal forma que, apenas tiene la oportunidad, acelera, vuela, invade el carril, se descontrola, incurre en la contravención. Choca”, explica.

Es un problema socioeconómico, agrega el arquitecto y urbanista Renato Domínguez; quien ubica a la Perimetral y a la Francisco de Orellana, como las arterias más conflictivas, y vulnerables a esta falta.

“En la Perimetral, al menos, la gran mayoría parece creerse parte de la saga (cinematográfica) ‘Rápidos y Furiosos’. De allí que hasta los cabezales de los tráileres se han desprendido del vehículo...”, sentencia.

Y los consultados no se equivocan, puesto que, conforme a los datos de la ATM, las vías donde más se cometen estas infracciones son la Perimetral y la Francisco de Orellana, a la cabeza en ese orden; seguido de la Narcisa de Jesús, la Benjamín Rosales, la Pedro Menéndez Gilbert, entre otras (ver gráfico).

Peligro. En la ciudad, es común ver a motociclistas circulando sobre las veredas para huir del tráfico. El hecho pone en riesgo al peatón. Agencia (ag-extra) Christian Vinueza

Daniel Barriga, guayaquileño de 27 años, reconoce haber sido multado dos veces por esta razón, entre septiembre y octubre del año anterior; pero rechaza haberlo hecho por querer desobedecer una norma.

“Trato de ganarle siempre al semáforo en rojo porque temo más quedarme parado y que me roben, es mi forma de resguardarme y no la cambiaré. Si quieren que uno respete las reglas, entonces hago un llamado a la alcaldesa a que nos haga sentir más seguros. No se trata de exigir solamente”, se defiende Barriga; quien por cada infracción ha tenido que pagar $ 120, lo correspondiente al 30 % de un Salario Básico Unificado.

Andrés Garay, quien hace apenas un mes recibió un infracción por circular a más de 70 kilómetros por la avenida Juan Tanca Marengo, alrededor de las 19:00; argumenta lo mismo. “En la ciudad te asaltan todo el tiempo y hasta te matan, les tengo terror a los semáforos. Si tengo la opción de picar, sin afectar o agredir a nadie, cuando me sienta vulnerable o en riesgo, claro que lo haré”, señaló.

Respecto a estas posturas, el sociólogo Andrés Martínez confirma que el hecho de sentirse indefenso sí puede llevar a las personas a que conduzcan incumpliendo las normas. “La inseguridad sí crea una especie de psicosis, más aún en las noches, que hace que uno actúe con otros mecanismos o rompa reglas para protegerse, pero solo en estos casos”, explica.

Otra de las infracciones que se cometen en la ciudad, es la de estacionarse en sitios donde está prohibido hacerlo.

Con respecto a las otras contravenciones cometidas que, según el número de sancionados, recae en exceder el uso del parquímetro, estacionar y hacer doble columna en sitios no permitidos; los consultados afirman que esa regla no se cumple.

“Allí lo que pesa es la falta de cultura, de respeto y valores”, advierte el docente de la Universidad de Guayaquil Brick Reyes, planificador urbano y arquitecto; que para describir lo que piensa, se centra en lo que se vive a diario en el centro.

“Los conductores tocan la bocina sin medida, se cruzan, nadie respeta la distancia que debe haber entre un auto y otro. Todo es caos”, señala. A esto se suma el hecho de exceder el tiempo máximo de uso en los parquímetros y de que los motociclistas se desplacen por zonas no permitidas; dos sanciones que solo en enero de este año generaron 3.827 y 775 sanciones respectivamente en esa zona.

La inseguridad de Guayaquil sí puede incidir en el hecho de que, al sentirse en riesgo, un conductor acelera y sea capaz de cometer infracciones de velocidad.

Andrés Martínez



sociólogo

Ante tal escenario, los expertos sugieren una sola cosa para intentar cambiar el chip de los infractores y reducir esas cifras: educación. Algo que, concuerdan, se aprende y practica desde casa. Desde niños.