Guayaquil: Taxímetros, la ley muerta

En Guayaquil, el taxímetro no pasa de ser un adorno más del interior del taxi, y eso ha generado críticas y reclamos por parte de los usuarios, que dicen sentirse burlados de ver que, pese a existir una normativa que obliga a los integrantes del gremio a usarlo, estos no lo utilizan. La regla solo quedó en el papel.

Por más de 15 años desde que se instaló en las unidades, según reconoce la fuerza amarilla, este aparato no ha tenido el uso esperado, a su juicio, por dos factores: la falta de estudios tarifarios efectivos por parte de las autoridades de tránsito, y el “regateo” al momento de pactar las carreras.

George Mera, presidente de la Unión de Cooperativas de Taxis en la provincia del Guayas, lamenta que hoy sea “imposible” hablar de este tema, ya que la informalidad ha crecido un 100 % “ a vista y paciencia de las autoridades ”.

Él ha participado en varias reuniones con la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM) para buscar soluciones, pero cuestiona el hecho de que hasta ahora haya un verdadero cumplimiento de la ley.

“Ellos están conscientes de la problemática, pero para poder exigir y obligar hay que cumplir. Si las autoridades no cumplen no nos pueden exigir a nosotros. A la informalidad, transnacionales enquistadas no han podido controlar y realmente están matando al profesional que labora reguladamente con la ley. Deben darnos las garantías a quienes estamos regulados y hemos invertido en estos equipos de hasta de 300 dólares”, se queja.

2 y3. Elemento. Uno de los requisitos para que los taxis rueden en Guayaquil es que deben tener instalados los taxímetros. Sin embargo, no se utiliza en la práctica totalidad de las carreras. JIMMY NEGRETE

Tras ese escenario, Mera también responsabiliza a la ciudadanía, pues dice que ha estado acostumbrada a negociar las carreras, sin importar las distancias; aunque gran parte de la ciudadanía rechaza ese argumento, alegando que son solo los integrantes del gremio quienes “buscan excusas” para no usar el dispositivo.

Se debería cumplir con el uso. Un ente externo, tipo SGS, debe validar periódicamente el buen funcionamiento. Controlar y regularizar implica costos; se debe cobrar una tasa a los taxistas que cubra la verificación de un tercero independiente. Carlos Jiménez, experto en movilidad

“Antes de reclamar, los taxistas del gremio deberían reconocer que, salvo unos cuantos, dan un buen servicio. No dan seguridad, las condiciones de sus unidades no siempre son buenas. A esto se suma que no usan el dispositivo. ¿Qué quieren entonces? Si optamos por los taxistas “informales” es porque pese a esa “informalidad” cumplen con todo”, señala Alfonso Santiestevan, oficinista que a diario se moviliza en estas unidades, desde su vivienda ubicada en Urdesa hasta la avenida 9 de Octubre.

Estefanía Pacheco, enfermera y residente de la ciudadela Los Vergeles, concuerda con él, y critica que la autoridad no haga cumplir esta disposición, sobre todo para tener una ciudad ordenada. “Uno quisiera tener la seguridad de subirse a la unidad y pagar lo que es, pero es un chiste que esté ese aparato y nadie haga algo para que funcione, es por eso que gana la informalidad”, subraya.

Quién controla q un taxista sea amable, te lleve al destino sin negarse, usen taxímetros? Odio Guayaquil por eso, me siento vulnerable y q la gente acepte este pésimo servicio como normal! Parece mafia q no se puede controlar, un amarre entre la @ATM_Transito y el @alcaldiagye — Azul Gris Jess (@AzulGrisJess) January 2, 2020

Luis León, miembro del comité de moradores de Sauces 2, en cambio, teme que haya alteraciones en los equipos, por lo que también hace un llamado a la ATM para que realice un plan que regularice a las unidades. “Y claro, mejore las condiciones del servicio, ya que hay cooperativas de carros particulares que usan taxímetros en sus celulares, ¿por qué los formales no pueden?”, cuestiona.

Este Diario consultó a la ATM cuándo prevé fijar un tarifario que condicione el uso de estos aparatos en las unidades. La respuesta llegó de Fernando Amador, director de Transporte, quien dijo que en 2019 la entidad realizó un estudio tarifario, donde se determinaban los valores mínimos de carrera y se hacía el “análisis para incorporar tarifarios especiales en la noche”. Sin embargo, precisó, aquel tarifario ya fue enviado al Municipio para su respectivo análisis, y cuando se considere oportuno, acotó, se lo presentará en la sesión de Concejo para su tratamiento.

El taxímetro es un tema difícil que la autoridad nunca va a poder resolverlo. Se convirtió en un elemento negativo en Guayaquil. No se lo puede utilizar por el exceso de taxistas informales y las calles que se redujeron por la Metrovía. Johnny Cóndor, arquitecto y planificador urbano

“Una vez aprobado se deberá actualizar el tarifario en los taxímetros y, según ofrecimiento de los dirigentes del taxismo del Guayas, comprometerán a todos los 12.000 socios a que se utilice el taxímetro en coordinación con la ciudadanía”, comentó el funcionario.

Si bien deben tener los aparatos, EXPRESO también le consultó por qué no se ejecutan multas a los conductores, pero hasta el cierre de esta edición no llegó la respuesta.

La autoridad debe fomentar una campaña del uso del taxímetro y que esté direccionada tanto al taxista como al usuario. La tarifa debe ser accesible al ciudadano y poder tener una sociedad satisfecha por el buen servicio del taxismo. Kleber Cabrera Pinto, sociólogo

Y para guayaquileños como Solange Macías, del sur de la urbe, ese es uno de los fundamentos bases para que el taxímetro continúe por más años sin ser empleado. “Si hay una normativa y están instalados, los controles deben ser permanentes. La ATM debe estar vigilante de estos procesos”, dice.

Los conductores también cuestionan que, entre los requisitos que deben cumplir para continuar operando en la ciudad, está que el taxímetro deba estar encendido y que funcione en óptimas condiciones. Es decir, que incluso tenga en su interior una pequeña impresora.

Hagan que funcionen los taxímetros Y completen todo el trabajo para hacer de Guayaquil una ciudad económica en valores de taxis, porque aqui ya parece EEUU las carreras tan caras y hagan que entren más taxis nuevos en las cooperativas y generarán más empleos — Dandy Maitta (@DMaitta) October 23, 2020

“Hemos hecho una inversión para tenerlo de adorno. Tenemos esta competencia desleal y aún no tenemos un reajuste a la tarifa. Hace falta que la ATM realice campañas de concienciación a los ciudadanos para el uso del taxímetro que, pese a que no se utiliza, exige al momento de las revisiones”, argumentó Freddy Chong, presidente de la cooperativa de taxis Eugenio Espejo, quien instaló este elemento en su vehículo hace más de una década, y recuerda los operativos que en aquel entonces se hacían para verificar su uso, pero que hoy eso también quedó en el olvido.