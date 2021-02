Transportistas mantienen amenaza de reducir recorridos, pero sigue el diálogo

Este 8 de febrero, en la Gobernación del Guayas se llevó a cabo una reunión de trabajo entre autoridades y transportistas, como parte de lo convenido la semana pasada, luego de una primera reunión en la que la Autoridad de Tránsito Municipal garantizó el servicio de transporte en Guayaquil.

En la reunión se acordó realizar un estudio por parte de la ATM y del Ministerio de Transporte, que permita determinar impacto real en la tarifa del valor actual diésel y otros variables, así como la calidad del servicio que ofrece la transportación a los ciudadanos.

Las conversaciones continuarán esta semana y buscan acuerdos que garanticen el derecho constitucional de movilización, luego de que los transportistas amenacen con reducir sus horas de recorrido para no afectar sus gastos luego de la liberación del precio del combustible.

Christian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas (Fetug), habla con @Blankimonki para Expreso sobre la crisis del gremio. La deuda alcanza los $ 70 millones. — Diario Expreso (@Expresoec) February 3, 2021

La autoridad ha evadido dar declaraciones de soluciones concretas en torno a las condiciones que ponen los transportistas, que apuntan a un subsidio o el alza del precio del pasaje.

Más temprano, Christian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas, anunció a EXPRESO que si no había acuerdo llevaría adelante el plan de reducir la jornada de recorridos de las unidades unas cuatro horas, a fin de no afectar el presupuesto destinado a diésel, cuyo precio fue liberado por decreto presidencial. Al momento de redactar esta nota, EXPRESO no logró contactarse con Sarmiento.

A la reunión asistieron, además, Gabriel Martínez, Ministro de Transporte y Obras Públicas; Luis Quiroz, coordinador regional de ANT; Eduardo Ayala, director Ejecutivo de la CTE; Luis Chonillo, gobernador del Guayas, y Carlos Peralta, presidente de la Unión Provincial de Cooperativas de Transporte Urbano del Guayas.

Pese a que la ATM asegura que garantiza el servicio, usuarios se quejaron de esperar buses por largo tiempo esta tarde.