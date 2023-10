Varios buses vuelven a cobrar 30 centavos el pasaje tras primeras suspensiones

Pasadas las 09:00 de este lunes 30 de octubre, cesó el operativo de control que desarrolló la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) a buses que cobraban el pasaje a 40 centavos en los exteriores de la Terminal Terrestre, en el norte de Guayaquil.

Incluso los conductores de algunas unidades despegaron el sticker en el que anunciaban el pasaje con dicho valor.

Jorge Monar trabaja en un local comercial en el interior de la terminal. Indicó que antes de las 07:00 para avanzar desde el suburbio hasta el centro en un bus, pagó 40 centavos.

"A veces estamos con lo justo, me tomó por sorpresa. Cuando me subí al bus el chófer me dijo que faltaban 10 centavos y no entendía. Me dijo que subió ayer, pero no han dicho nada ayer", contó el ciudadano.

Ernesto Villacrés se bajó a las 09:00 de la línea 82 en la parada ubicada en los exteriores de la terminal. Veinte minutos antes había pagado 30 centavos en la Alborada.

"Sí me enteré temprano que subieron el pasaje. Pero a mí me cobraron 30 (centavos) nomás", dijo Villacrés.

Cerca de las 07:30, personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) suspendió buses que cobraban 40 centavos el pasaje en los exteriores de la Terminal Terrestre.

No obstante, Christian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas Urbanos de Guayaquil (Fetug), indicó que seguirán cobrando 40 centavos, caso contrario dejarán sin servicio de transporte urbano a la ciudad.

