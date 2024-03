Las biblias más antiguas de Guayaquil están expuestas en la Biblioteca Municipal

Son biblias que datan desde 1797 y están escritas en distintos idiomas como español, latín, inglés, ruso, armenio. Las 7 biblias más antiguas de Guayaquil, según un comunicado emitido por el Municipio la noche del pasado 26 de marzo, se exponen por Semana Santa en la Biblioteca Municipal. Y frente a ello, la ciudadanía exhorta a que este tipo de obras se exhiban en la ciudad con mayor frecuencia y en distintas fechas, para recuperar y fortalecer la identidad.

Que ese tipo de exposición, advierte, puede resultar no solo que atractiva para el turismo, sino que interesante para el ciudadano común.

Carlos Vélez, guayaquileño de 32 años, por ejemplo asegura no haber tenido la más mínima idea de que ese tipo de obras existía en el Puerto Principal. "Me parece increíble, súper interesante y necesario de conocer. Seas católico o no, o de cualquier otro tipo de religión, es realmente asombroso que un material de ese tipo permanezca intacto. Es parte de nuestra historia. Es cultura general. Son estas cosas las que hay que difundir y que intelectualmente vale la pena ver y conocer", señaló.

‘El Descendimiento’, el óleo con más de 4 siglos de historia en el que se observa a María con el cuerpo de Jesús al pie de la cruz, es una de las obras que además se podrá observar en el lugar que, según el comunicado, tiene una colección de arte sacro compuesta de 112 piezas.

Un péndulo dentro de la escultura de Jesús crucificado, que da la impresión de ver un corazón que palpita; un óleo de un autor desconocido, del siglo XVIII, que muestra a Jesús con una corona de espinas en su cabeza; además de otra pintura denominada 'La calle de la amargura’, del siglo XVIII, y muestra al mesías antes de ser crucificado, son otras de las reliquias que hasta el 28 de marzo se podrán observar en el espacio cultural.

Estas son algunas de las biblias que se exhiben el el espacio cultural. Cortesía

A esto se suma las colecciones de cilicios usados por la Santa Narcisa de Jesús, que se conservan en custodia especial, algunos de estos artículos para penitencia son contemporáneos a su vida (1832 - 1869), pero otros datan de fechas anteriores, reza el comunicado.

Para el usuario de X, Antonio Bravo, que reaccionó a la publicación, la exposición de estas reliquias es más que buena, pero sugiere al Municipio que logre identificar los sectores o zonas de alta conflictividad para que instale bibliotecas públicas que permitan acercar la lectura al joven, adolescente y toda la comunidad. "Solo la educación reducirá la violencia en nuestro Ecuador", señaló; coincidiendo con Mario Villalta, guayaquileño, que invita a que en sectores como Socio Vivienda, los Guasmo, Bastión Popular..., se dé cabida a estos espacios, de la misma forma como lo hizo Medellín en el pasado.

"Fue así como la Comuna 8, la zona más violenta de esa ciudad, por ejemplo, empezó a recuperarse. El arte sana y rescata. Llegó el momento de darle el puesto que merece a la cultura en el Puerto Principal. Ya muchos estudios han confirma que el arte es un eje que facilita el cambio y reconstruye el tejido social. ¿Qué estamos esperando? Que estas acciones no salgan a la luz o se ejecuten solo por la Semana Mayor es todo lo que pido", precisó.

