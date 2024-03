Carlos Marroquín: “Sacar al criminal del barrio y llegar con una nueva semilla”

En una entrevista telemática, Marroquín, director de Reconstrucción del Tejido Social del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública del Gobierno de El Salvador, atendió a este Diario para detallar cómo, en materia de seguridad, se han ejecutado varias acciones para mantenerse como uno de los países más seguros de la región. También detalló, desde su perspectiva, los escenarios para llevar a cabo un plan de trabajo.

¿Cuánto le tomó a El Salvador para ver los primeros resultados en los barrios donde ser parte de un grupo criminal era sinónimo de poder?

Algo que funcionó aquí, y que creo que puede funcionar en cualquier país de América, es organizar a los liderazgos positivos dentro de los barrios que están siendo afectados. Esto no requiere una varita mágica y eso fue lo que El Salvador empezó a hacer desde el 2019 para ver resultados ya en 2021.

¿Cómo recuperaron estos espacios, más allá de la represión a grupos criminales?

Hablando metafóricamente, el barrio afectado no solo quiere que vayas a dar palo a los criminales, también quiere oportunidades, transformación. Las comunidades quieren que el Estado esté presente, tener acceso a servicios básicos, empleo, oportunidades académicas, deportivas... que inviertas en ellos. Es lo que ha hecho el Gobierno del presidente Nayib Bukele, sacar al criminal del barrio y llegar con una nueva semilla, con una nueva filosofía. Líderes positivos hay en todos los barrios.

¿Endurecer las penas es una opción efectiva a la hora de disuadir el crimen en países que no cuentan con un sistema de justicia corrupto o débil?

Si tienen un sistema de justicia que beneficia al pueblo, funciona. En El Salvador ha funcionado muy bien, porque los jóvenes tienen oportunidades y ninguno está pensando en meterse en una pandilla, porque nadie quiere ir a los centros de encarcelamiento a pagar penas de 20 o 40 años. Son porcentajes muy mínimos.

¿Qué se necesita para sostener los resultados positivos en un Estado que trabaja para reducir la brecha de desigualdad y resarcir la violencia?

Lo primero, más allá de la cadena perpetua o leyes más duras, lo que necesita cualquier presidente bueno es gobernabilidad, encontrar que un Estado se une en pro de la seguridad. Por ejemplo, en Ecuador, se ve que las cosas están funcionando, porque en un momento la situación se desbordaba y ahora parece que esto alcanzó un equilibrio. Esto es porque el Estado ha tomado las riendas de cómo se deben hacer las cosas, y eso significó meterse a las cárceles, sacar al ejército para combatir al mal de tú a tú.

La ciudadanía plantea la receta de El Salvador como la solución a la ola de violencia que sacude a Ecuador, ¿cree que esto funcionaría pese a ser sociedades muy distintas?

Así como pasa en la vegetación, por ejemplo, que tenemos el loroco y ustedes no, asimismo pasa en cuanto a los fenómenos sociales que nos aquejan. Hay acciones que nosotros hemos tomado que si Ecuador las toma puede que no funcionen. Somos sociedades distintas, nosotros lidiamos con pandillas que tenían un sinnúmero de integrantes, Ecuador actualmente lucha contra el narcotráfico. Ecuador tiene que tomar sus propias decisiones, tener sus propias recetas. Nosotros como El Salvador respetamos su soberanía, pero si hay algo que hemos aplicado y les pueda servir, estamos abiertos al intercambio de conocimientos. Somos países hermanos y queremos que les vaya bien.

¿Los pandilleros tienen un trato distinto a la hora de hablar de rehabilitación social?

Estamos trabajando con los reos comunes, no con los pandilleros. Se está teniendo buenos resultados, ellos están trabajando en la reconstrucción de calles, hospitales, estaciones policiales, escuelas... Al final, la reinserción es un factor fundamental que no se puede dejar de lado en el Gobierno de Nayib Bukele. Aún no podemos trabajar en este tema con los pandilleros porque es algo muy sensible, y puede ser utilizado por los pandilleros para reagruparse y no es algo que el Estado vaya a permitir que suceda.

- ¿En medio de esta lucha contra la delincuencia es justificable la violación de los derechos humanos de inocentes?

No hay ningún ejército o cuerpo policial que sea perfecto, siempre hay un margen de error, siempre va a ver algo que no sea correcto. Obviamente para eso debe haber un sistema judicial que sea fuerte para demostrar quién está actuando injustamente y quién no. Al final este país ha liberado a más de siete mil personas que estaban detenidas injustamente, y que la justicia lo ha demostrado.

