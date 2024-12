Los barrios están preparados para la quema de monigotes

No en todos los sitios de Guayaquil se puede realizar la tradicional quema. Hay sanciones

En algunas empresas, desde el viernes 27 comenzaron a despedir el 2024. No en todas las calles está permitida esta práctica.

Sitios y sitios. Aunque es una tradición la quema de monigotes o también llamados ‘años viejos’, esta actividad no puede realizarse en todas las calles de Guayaquil este martes 31 de diciembre. Ante esto, los líderes barriales de la ciudad han tomado medidas.

Una parte de Guayaquil prepara sus maletas y otra, espera a turistas Leer más

La Dirección de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil estableció que los monigotes solo podrán ser quemados en las calles o avenidas pavimentadas con hormigón, rellenadas y/o solares no edificados. Sin embargo, la ciudadanía debe mantener precauciones a la integridad de personas y seguridad de bienes, indica un comunicado de la entidad.

Es por esto por lo que los moradores de la ciudadela Sauces I, ubicado al norte de Guayaquil, ya están al tanto de las ordenanzas municipales y han determinado zonas específicas donde realizarán este tradicional ritual. Ingrid Carrera, presidenta del Consejo Barrial por un Mejor Sauces 1, comenta que todos los vecinos se ponen de acuerdo previamente para este evento.

Planificación barrial para la quema de monigotes

Los dos únicos lugares que realizan esta quema es en la mitad de un parqueadero que está en la ciudadela o en la avenida Isidro Ayora, entre Sauces I y Sauces II, cuenta. Pero, una vez que los monigotes han sido incinerados, en el transcurso de la noche, los vecinos recogen la basura y la coloca en sacos para que estos sean recogidos por Urvaseo, asegura Carrera.

LEA TAMBIÉN: Registro Civil en feriado: horarios y servicios gratuitos en Guayaquil

En la avenida Demetrio Aguilera Malta, en la ciudadela La Alborada, también venden monigotes de todos los tamaños. Flor Layedra Torres

Celebrar sin pirotecnia es la nueva tendencia de empatía Leer más

Y es que la bienvenida del nuevo año no solo se hace comiendo 12 uvas, recorriendo la manzana con una maleta o vistiendo un atuendo, sino que es quemando un muñeco, como símbolo de lo malo del año que termina. Esto ya es una costumbre, afirma Ivonne Pinzón, presidenta del Consejo Barrial Ciudadela Nueve de Octubre No. 1. Esta zona, ubicada al sur de la urbe porteña, se llena de estos ‘años viejos’; varios ya están en los portones de los domicilios y otros, sus dueños los saca para pedir ‘caridad para el viejito’, relata.

Sin embargo, una vez quemado “hasta lo último”, los vecinos de este barrio recogen lo que pudiera ser peligroso para algún automotor, esa misma noche o en las primeras horas del día 1 de enero, asevera, Pinzón. Ellos hacen a un lado los materiales que impidan el paso, indica la líder barrial.

En busca de un cambio de paradigma

En cambio, este año Renate Schenker, presidenta del Comité Los Ceibos, espera comenzar a cambiar las tradiciones y generar conciencia de lo que una quema de monigotes puede provocar. En esta ciudadela, ubicada al norte de la urbe porteña, viven ancianos, menores con autismo y hay animales que, para ellos, las explosiones les incomoda, es por esto por lo que tiene pensado en mandar un mensaje y un video a los moradores del sector para que estas practicas sean reemplazadas por otras que a todos les genere bienestar.

LE PODRÍA INTERESAR: Hacia las alturas: ¿Los rascacielos deben ser la tendencia turística en Guayaquil?

Las personas que quemen estos muñecos en zonas regeneradas deberán pagar los daños, además de la multa impuesta por la ley. Flor Layedra Torres

Guayaquil: Falta de señales en los puentes produce daños en los tableros Leer más

Además, de que nadie recoge la basura que queda tras la quema de los monigotes, dice. El año pasado conversó con ellos para que quienes incinerara los ‘años viejos’ recogieran los desechos, pero eso no ocurrió. Ella espera que poco a poco esta cultura mute a una que cuide el medio ambiente.

¿Dónde no se puede quemar los 'años viejos'?

Pero hay sitios en los que está prohibido esta práctica. El Municipio detalló que, en calzada de calles y avenidas con pavimento asfáltico, en áreas adoquinadas o ajardinadas que han sido sometidas al proceso de ‘regeneración urbana’, además del carril especial de circulación de la Metrovía no se puede quemar estos muñecos.

Si el ciudadano lo hace, recibirá una multa que podrá ser hasta de 100 salarios básicos unificados. Además del pago por los daños y perjuicios o la acción penal correspondiente.

LE INIVTAMOS A LEER: Pictórica pared del Banco Central, en el olvido eterno

El Cabildo Porteño indicó que las quemas de estos muñecos solo podrán ser quemados en las calles o avenidas pavimentadas con hormigón, rellenadas y/o solares no edificados. Flor Layedra Torres

Guayaquil: Cactus nativos, una especie a punto de desaparecer Leer más

¿Qué hacen los barrios para proteger las vías?

Es por esto por lo que en el barrio del Salado y Orellana no se puede quemar monigotes, ya que son zonas regeneradas. Sin embargo, para no dejar atrás la tradición y a su vez no dañar la vía pública, los bordillos y las cerámicas de las aceras, en el sector colocan planchas de zinc en el piso y sobre estos queman los ‘años viejos’, expresa Gustavo Rivadeneira es el líder comunitario del Barrio del Salado y gestor comunitario del Distrito 3 de Guayaquil.

Esta práctica la están realizando hace 14 años, pero no solo allí, sino también en el barrio Garay, aunque este sitio no está regenerado. Rivadeneira manifiesta que de esta forma cuidan las vías.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!