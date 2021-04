Ballenita pide boya para retomar su paz

Una bala perdida terminó con la vida de la terapista cubana Claudia Martín Delgado, de 28 años, quien minutos antes de que se produjo el hecho había salido de su domicilio y pasaba cerca de un hostal del área sur de Ballenita.

El deceso ocurrió el pasado fin de semana y encendió las alarmas en este balneario del cantón Santa Elena, que es el más cercano a la capital provincial, en donde a diario nativos y turistas acuden a disfrutar de su belleza natural.

El encanto de Ballenita se ha visto manchado en los últimos meses por problemas de inseguridad. Así lo indican los residentes y dueños de negocios. “Antes, aquí era un sitio tranquilo, en donde se podía vivir sin preocupaciones. Ahora lo que está pasando nos mantiene alarmados”, indicó el morador Leyder del Pezo.

Sin denuncias El crimen recién ocurrido fue denunciado a la Fiscalía, pero no todos los hechos constan en los procesos que investigan la entidad. Y en el UPC apenas se receptan entre 4 y 5 emergencias por semana.

La bala perdida no es lo único que los hace llegar a esta conclusión. En los barrios Lomas de Ballenita y Ballenita Oriental, donde residen familias que solo pernoctan los fines de semana, sujetos ingresan a los inmuebles a robar en los días que no se encuentra nadie.

“Las rondas policiales son escasas y los pillos aprovechan la soledad de los hogares”, refiere José Soriano, otro habitante de ese sector.

A los robos se suman asaltos a transeúntes, perpetrados por sujetos en moto. Estos atracos ocurren en las noches. Por eso, a decir de los denunciantes, caminar en sitios desolados y oscuros se ha convertido en un verdadero peligro.

“A mí me robaron hace tres días, cuando caminaba hacia Chulluype. No solo que se llevaron mis pertenencias, sino que me golpearon. Hay consumidores de H y son los que causan problemas”, reveló Brando Rodríguez, quien labora en un restaurante del sitio.

Medidas El coronel de Policía Paúl Aguirre dijo que para mejorar el escenario trabajará en brigadas de seguridad comunitaria con personal voluntario de cada sitio para que ayuden al control del balneario. En tanto que el alcalde Otto Vera pedirá ayuda también a miembros de la milicia.

El empresario turístico Douglas Dillon considera que esta situación ha tenido un gran impacto negativo en el balneario.

Dillon propone un plan interinstitucional. Citó, por ejemplo, que el Municipio debe sancionar a quienes incumplan con la limpieza de los solares vacíos, que afecta a varios sectores. Y que a la policía le corresponde implementar más rondas y estrategias para neutralizar a los antisociales. Mientras que dice que Cnel tiene que mejorar el alumbrado público en lugares oscuros.

“La situación actual merma el turismo. Ballenita es un balneario muy concurrido; para disminuir los índices de seguridad tenemos que trabajar todos”, relató Dillon, quien forma parte de una organización denominada Ballenita Solidaria, en donde participan 250 personas entre moradores y propietarios de negocios de ese lugar turístico.