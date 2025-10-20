Balacera en el Hospital Monte Sinaí deja un herido y daños en la infraestructura

La Policía confirmó que una mujer privada de libertad se fugó minutos antes del ataque armado

Militares y policías cercaron los exteriores del Hospital Monte Sinaí tras la balacera que dejó un herido y daños en la infraestructura del edificio.

La Policía Nacional confirmó que la balacera registrada este 20 de octubre de 2025 en los exteriores del Hospital General Monte Sinaí, en el noroeste de Guayaquil, dejó a una persona herida, quien actualmente se encuentra estable bajo atención médica.

El coronel Gino Pillajo, jefe del distrito Nueva Prosperina, informó que la balacera en los exteriores del Hospital General Monte Sinaí se originó desde el exterior de la casa de salud, lo que provocó daños en los ventanales superiores del edificio. Confirmó además que una mujer privada de libertad se fugó minutos antes del ataque.

Según explicó a EXPRESO, la reclusa había sido atendida durante la mañana y parte de la tarde, pero alrededor de las 15:30 logró escapar, motivo por el cual el agente penitenciario encargado de su custodia fue detenido para investigaciones.

El oficial no confirmó si el tiroteo fue una distracción para facilitar la fuga. En el sitio se levantaron indicios de armas largas.

Militares reaccionaron y pidieron a la gente protegerse

Según testigos, dos hombres descendieron de un vehículo y abrieron fuego con un arma larga hacia la garita por donde ingresan los pacientes de Emergencias. En el sitio se encontraban militares que repelieron el ataque y pidieron a quienes estaban dentro del hospital agacharse para resguardarse, como se observa en videos difundidos en redes sociales.

Una comerciante del sector relató que corrió a esconderse tras ver a los atacantes. “Solo se escuchó una ráfaga, fue un buen rato”, comentó.

Zona cercada y operativo policial

Tras el tiroteo, la Policía y las Fuerzas Armadas cercaron la avenida Casuarina y desplegaron patrullas en todo el perímetro. Los vehículos fueron desviados en contraflujo para evitar la congestión en el noroeste de Guayaquil.

Agentes inspeccionaron una camioneta verde estacionada junto al hospital, sospechosa de estar vinculada al ataque. Luego de varios minutos de revisión, se descartó la presencia de explosivos o armamento.

Daños y limpieza posterior

Los vidrios de los pisos altos del hospital quedaron destruidos. Cerca de las 17:15, personal de limpieza retiró los restos de cristales que se esparcieron por el área afectada.

Hasta el cierre de esta nota, las autoridades no han confirmado detenciones relacionadas con el ataque, pero mantienen los operativos para dar con los responsables y esclarecer la relación entre la fuga de la reclusa y el tiroteo.

