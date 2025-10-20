Expreso
Hospital Monte Sinaí
Policía y militares mantienen cercada la zona mientras personal del hospital permanece dentro.CARLOS KLINGER

Balacera en Hospital Monte Sinaí: médicos se encierran por los disparos

Uniformados de la Policía y Fuerzas Armadas mantienen cercada la zona cercana a la casa de salud

  • Redacción Expreso

Este 20 de octubre, un enfrentamiento armado se ha registrado en las afueras del Hospital Monte Sinaí del MSP. Las balas alcanzaron los vidrios del centro médico, causando daños en la infraestructura y generando alarma entre pacientes y personal. Además se ha reportado amenaza de bomba.

RELACIONADAS

El personal del hospital permanece encerrado dentro de las instalaciones, sin poder evacuar. La policía se encuentra afuera realizando un procedimiento, mientras el Ministerio de Salud Pública aún no ha emitido pronunciamiento sobre el incidente.

Médicos y personal reciben órdenes de permanecer dentro del hospital

Hospital Universitario de Guayaquil

Crisis en el Hospital Universitario: militares al mando y fallas sin solución

Leer más

A los médicos encargados de las áreas se les indicó que nadie puede salir ni entrar. Según informa una fuente bajo reserva a EXPRESO, “la orden es que nadie se mueve; mis chicos están bajo llave y nadie sale por ahora”, explican desde el interior del hospital. La medida busca resguardar la seguridad del personal y pacientes mientras se mantiene el operativo policial.

Los impactos de bala rompieron varias ventanas del hospital, comprometiendo la seguridad dentro del establecimiento. La atención continúa restringida hasta que las autoridades confirmen un plan seguro para reanudar actividades normales.

Policía y militares refuerzan seguridad en exteriores del Monte Sinaí

Según información de redes sociales, el ataque habría estado dirigido a uniformados de las Fuerzas Armadas que patrullaban las inmediaciones, aunque ninguno resultó herido ni fallecido. Hasta el cierre de esta nota, la Policía Nacional y refuerzos militares cercaron la avenida Casuarina a ambos extremos del hospital.

El tráfico en la zona se vio afectado: vehículos livianos y pesados que intentaban ingresar circularon en contraflujo para evitar congestión. Mientras tanto, el personal del hospital continúa bajo resguardo dentro del centro médico y el MSP no ha emitido pronunciamiento oficial.

(En desarrollo)

