Baila la Calle en Montañita: Dónde y cuándo será la recuperación del espacio público

La actividad, que nació en la Zona Rosa de Guayaquil, irá por primera vez a esta comuna de Santa Elena

El evento Baila la Calle, organizado por el colectivo Conciencia Positiva, se realizó en la calle Imbabura, en la Zona Rosa.

Expresarse a través del baile y generar comunidad en el espacio público han sido los objetivos de la iniciativa Baila la Calle, que se ha realizado en tres ocasiones en la Zona Rosa, centro de Guayaquil.

El colectivo Conciencia Positiva organizó el evento, durante tres viernes, desde noviembre. Debido a su gran acogida, el Municipio de Guayaquil hace la actividad Panamá Nocturna.

Ver a la gente bailando y disfrutando en el espacio público, en medio de la inseguridad que afecta al país, motivó a que moradores de diversos sectores pidan que se replique en barrios y ciudades.

El primer destino escogido para hacer Baila la Calle fuera de Guayaquil ha sido Montañita, comuna turística de la península de Santa Elena.

Actividad será gratuita

La iniciativa se realizará este sábado 24 de enero, de 17:00 a 22:00, en el barrio del Surfista, a la altura del hotel Turista-Moon ST.

"Una experiencia vibrante, gratuita y abierta para todas las personas que quieran reconectar con su energía, su cuerpo y su comunidad" es lo que ofrece este colectivo ciudadano.

Los DJ Jazzam y K-mada (KMD) serán los encargados de animar el ambiente entre quienes se sumen al evento gratuito, que promete ser la fiesta ciudadana en las calles de Montañita.

