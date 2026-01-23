Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Baila la Calle Panamá
El evento Baila la Calle, organizado por el colectivo Conciencia Positiva, se realizó en la calle Imbabura, en la Zona Rosa.JUAN PABLO PÉREZ

Baila la Calle en Montañita: Dónde y cuándo será la recuperación del espacio público

La actividad, que nació en la Zona Rosa de Guayaquil, irá por primera vez a esta comuna de Santa Elena

Expresarse a través del baile y generar comunidad en el espacio público han sido los objetivos de la iniciativa Baila la Calle, que se ha realizado en tres ocasiones en la Zona Rosa, centro de Guayaquil.

RELACIONADAS

El colectivo Conciencia Positiva organizó el evento, durante tres viernes, desde noviembre. Debido a su gran acogida, el Municipio de Guayaquil hace la actividad Panamá Nocturna.

Ver a la gente bailando y disfrutando en el espacio público, en medio de la inseguridad que afecta al país, motivó a que moradores de diversos sectores pidan que se replique en barrios y ciudades.

El primer destino escogido para hacer Baila la Calle fuera de Guayaquil ha sido Montañita, comuna turística de la península de Santa Elena.

RELACIONADAS

Actividad será gratuita

Artista chileno Sofrenia pintando mural en Guayaquil

Mural en el centro de Guayaquil: De qué se trata la obra que se pintó en calle Panamá

Leer más

La iniciativa se realizará este sábado 24 de enero, de 17:00 a 22:00, en el barrio del Surfista, a la altura del hotel Turista-Moon ST.

"Una experiencia vibrante, gratuita y abierta para todas las personas que quieran reconectar con su energía, su cuerpo y su comunidad" es lo que ofrece este colectivo ciudadano.

Los DJ Jazzam y K-mada (KMD) serán los encargados de animar el ambiente entre quienes se sumen al evento gratuito, que promete ser la fiesta ciudadana en las calles de Montañita.

¿Quieres acceder sin límites a todo el contenido de calidad que tiene EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Baila la Calle en Montañita: Dónde y cuándo será la recuperación del espacio público

  2. ¿Qué está pasando en la Penitenciaría? "Es el infierno", dicen familiares de presos

  3. Alejandro Ribadeneira asume como nuevo gerente General de Banco Pichincha

  4. Reimberg anuncia "megacárcel" en Ecuador para 15.000 presos: esto es lo que se sabe

  5. Ecuador también esquía: Klaus Jungbluth en los Juegos Olímpicos de Invierno

LO MÁS VISTO

  1. Se desploma el precio del cacao en Ecuador: los efectos de la caída

  2. Juez anticorrupción y su novio fingieron contrato para justificar 10.000 dólares

  3. Gisella Bayona, Mafer Perrone, Christian Rodríguez, entre otros, desvinculados de TC

  4. Jardines del Salado: millonaria inversión del Municipio de Guayaquil en parque lineal

  5. El sector avícola sacrifica 2 millones de gallinas ponedoras

Te recomendamos