Tal como EXPRESO lo ha publicado en varios reportajes, las quejas por el estado en el que se encuentran las vías del sur, no cesan. Los moradores de algunos barrios aseguran estar cansados de los bacheos de siempre, puesto que consideran que estos trabajos son momentáneos y luego los problemas se evidencian nuevamente.

“Después de más de tres meses de lamentos y denuncian vienen y arreglan en un par de días todos, pero estos trabajos en poco tiempo se echarán a perder porque no lo hacen bien, porque es superficial: una obra parche. Un bacheo no basta para reparar las calles del sur.”, reclama Camila Angulo, residente de la ciudadela la Saiba.

Para el ingeniero Christian Rengifo, dueño de un negocio en la Pradera 3, estas medidas solamente son ‘parches’ ya que el problema de varias vías en la zona es más complejo. “Hay que hacer un trabajo completo, volver a reconstruir muchas arterias porque con la cantidad y el tipo de vehículos que se desplaza por este sector, los bacheos nunca son suficientes, ni la solución. Pero el problema que siempre acusan las autoridades es la falta de presupuesto, mas, veo que gastan en obras a veces absurdas, sin peso" , criticó Rengifo.

El pasado sábado, el personal de la Dirección de Obras Públicas trabajó en el bacheo asfáltico en las calles Portete y Tungurahua, y allí los residentes coincidieron con que esa calle ya ha sido bacheada anteriormente, pero se vuelve a dañar. “Así como en la Benjamín Carrión hicieron una rehabilitación completa, de igual manera necesitamos eso en muchas calles del sur. Claro, tendrán que medir y ver cómo está el tráfico y que otras calles se están cerrando. No queremos vivir la pesadilla del norte y de cierta parte del Guasmo. No queremos vivir ese conflicto vial. Eso sí que no", señaló Diego Carlo, habitante de la Tungurahua.

Conductora guayaquileña: “Vivo en un infierno vial por la retahíla de obras sin rumbo” https://t.co/7qu7ZSZbmF — Diana Sotomayor Z. (@DianaSotomayorZ) May 16, 2022

Las quejas llegan también de barrios como Los Esteros, las Acacias, la Floresta y algunas zonas periféricas del sur de Guayaquil; donde las autoridades pregonan un mantenimiento similar.