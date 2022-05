El Puente de la Unidad Nacional, colapsado tras la quema de llantas

Aunque luego de la quema de llantas realizada por los integrantes de la UNE en el Puente de la Unidad Nacional, este fuera ya habilitado; en el tramo que conecta a los cantones Durán con Samborondón se reportan atascos que se extienden por al menos tres kilómetros.

Este lunes 16 de mayo, un grupo de maestros de la Unión Nacional de Educadores (UNE) del Guayas, padres y estudiantes bloquearon la estructura, en señal de protesta.

Ellos exigen que la Corte Constitucional dicte sentencia relacionada a la equiparación salarial postergada por más de 12 años; y asimismo exigen al Gobierno la asignación de recursos para la reparación de locales escolares.

Los manifestantes, quienes llegaron alrededor de las 06:00 al lugar y permanecieron menos de una hora en el sitio, rechazan la reducción de horas clases en las asignaturas de matemáticas, lenguas, estudios sociales, y exigen el respeto a los 25 periodos pedagógicos y el reintegro de maestros desvinculados.

A esta hora, la hilera de vehículos que intenta movilizarse hacía La Puntilla o ingresar s Guayaquil, es extensa. Juan Delgado, quien vive en Durán, ha tenido por ejemplo serios problemas para llegar a su trabajo, ubicado en la avenida Pedro Menéndez Gilbert, en Guayaquil.

"Son las 8:40 y a esta hora debería estar ya en mi oficina. Pero estoy metida en un tráfico que me está matando. La Policía o la CTE debió reaccionar ante la primera llanta quemada, ellos no debieron dar cabida a que esta payasada pase", señaló Delgado, quien se encontraba a la mitad del puente de Durán; y estaba a mitad del recorrido.

Jorge Pallares, quien habita también en Durán y tiene a sus hijos estudiando en Guayaquil, al notar lo que pasaba prefirió esperar mejor en casa. "Para que meterme en esa vía de la que no voy a salir siquiera en tres horas. No, ni loco. Para qué, si ninguna autoridad me va ayudar a que fluya el tránsito. Hoy todos nos quedamos en casa. Lo que ha pasado, ha evitado hasta que abra a tiempo mi negocio, ubicado en pleno centro de Guayaquil" , lamentó.

En el sitio hubo conductores que llevaban ya más de una hora atascados. Ellos no podían creer que una actividad como la hoy reportada puede generar tanto caos. "Dios, ni siquiera es que los manifestantes quemaron una vulcanizadora entera. Estuvieron no más de 20 minutos encendiendo los neumáticos, pero seguimos atorados. ¿Qué es esto? ", dijo indignado también en la estructura, en el tramo de Durán.