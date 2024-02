La Aurora: Preocupación por relleno de laguna

Los pesados camiones con material de construcción pasan raudos por la avenida Elías Dau Briones, también conocida como vial 1, que conecta varias urbanizaciones en la parroquia dauleña La Aurora con la vía a Salitre, en la provincia del Guayas.

En días calurosos, el sol golpea con inclemencia a aquellos ciudadanos que transitan por la vía frente a los pocos espacios con sombra. Sobre el parterre central, los árboles apostados no terminan de abastecer.

Aunque en los alrededores de esta avenida están ubicados conjuntos residenciales y centros comerciales, todavía se convive con espacios naturales. En el sentido hacia la vía a Salitre, sobre una laguna se evidencia una masiva presencia de diversas especies de aves.

Comunidad Samuel Quintero, habitante de La Aurora, lamentó que las autoridades municipales no presenten un plan de reforestación o remediación ambiental en esta parroquia dauleña.



Pero, en su interior, también se observa a ciudadanos que en camiones rellenan este espacio natural con material pétreo.

En agosto pasado, la bióloga Maritza Cárdenas, presidenta de la fundación Bioelit, en uno de sus recorridos fue testigo de que poco a poco la laguna comenzaba a ser taponada con cascajo. “Este humedal sirve como sitio de refugio, de descanso y de alimentación para más de 40 especies de aves, algunas migratorias y otras muy importantes para la conservación”, sostuvo.

Fauna. Varias especies de aves habitan en esta área ubicada en el vial 1 de la parroquia dauleña La Aurora. GERARDO MENOSCAL

Ante los trabajos de relleno sobre este espacio, la bióloga extendió misivas a las entidades respectivas para tratar de buscar formas de preservarlo.

“Me acerqué al Ministerio de Ambiente, a la oficina, a hablar con los técnicos, también con el Municipio de Daule en la parte ambiental, para promocionarles y decirles por qué no impulsamos esa área para hacer un humedal y propongamos un modelo diferente de desarrollo que sea más compatible con la naturaleza”, expresó Cárdenas. Pero, pese a haber participado en reuniones con esas entidades, la idea no prosperó.

¿Dónde van a ir las aves ya cuando se rellene esto? No sobrevivirán. Aquí se alimentan, se reproducen y se desplazan.

Xavier Salgado, presidente de Medio Ambiente Sustentable



Xavier Salgado, presidente de Medio Ambiente Sustentable, también se mostró preocupado por esta actividad. Tras posteos de ciudadanos en redes sociales, a finales del año pasado acudió hasta la laguna para constatar las especies que se establecen en este espacio. Y halló, entre otros, patos silbadores, ibis, garzas. “Incluso hace algunas semanas había un pájaro caracolero que ya no se lo ve casi”, manifestó Salgado a EXPRESO.

“Las aves silvestres, que vienen de la cuenca baja del río Guayas, se desplazan en árboles nativos y en lagunas naturales, porque la laguna natural ofrece servicios ecosistémicos, esto es un caudal de vida para ellos dentro de su hábitat y su entorno. Aquí hay pocos árboles y eso no permite los microclimas. Las lagunas naturales con microclimas hacen que haya menos calentamiento”, explicó.

Área. Ambientalistas piden la remediación al relleno de este espacio. GERARDO MENOSCAL

En las aceras que bordean la laguna se observa maleza crecida y restos de desechos, como botellas de plástico, de vidrio. Incluso animales muertos.

“La contaminación con microplásticos también preocupan ahora con las lluvias”, dijo Cárdenas, quien también funge como docente universitaria.

EXPRESO realizó consultas al Municipio de Daule y al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica sobre el relleno de esta laguna. Y solo este último respondió a los cuestionamientos ciudadanos.

A decir de la cartera de Estado, según una inspección realizada por su personal técnico, “en ese predio no se contemplan objetos de conservación para ser considerado espacio natural de importancia ecológica, como lo son las áreas protegidas, sitios Ramsar, Patrimonio Forestal Nacional, entre otros, que constituyen áreas de conservación legalmente declaradas”.

Este humedal sirve como sitio de refugio, descanso y alimentación para más de 40 especies de aves, de las cuales algunas son migratorias.

Maritza Cárdenas, bióloga, fundación Bioelit



Que se ha identificado que dicho terreno contempla una propiedad privada, que desde hace varios años mantiene un suelo de uso agrícola con zonas inundables, es decir que el agua acumulada no corresponde a fuentes naturales, precisó; al hacer hincapié en que dichas áreas son consideradas zonas urbanas donde se desarrollan proyectos inmobiliarios “dentro del catastro y desarrollo urbanístico del cantón Daule”.

Sobre a quién le pertenece esa propiedad y quién regula la actividad que se está ahí haciendo, Ambiente dijo desconocerlo. Lo mismo pasó con el Municipio, quien puso trabas para dar la entrevista.

Esta, una situación que alarma a la ciudadanía que apunta que el Municipio “solapa la contaminación”. “Es el alcalde y su gente, sus directores, quienes al ver la cantidad de aves que hay en el sitio, deberían actuar. Sin embargo omiten información, la ocultan o guardan silencio. No controlan. No les importa qué se va a construir. Eso es ser cómplice de un daño ambiental. Aun si fuera privado, si el ecosistema apunta a dar vida a un humedal, se lo podría pensar. La Aurora es solo cemento. Es deprimente. ¿Hasta cuándo no vamos a entender qué realmente es lo que importa?”, se quejó la residente de La Joya Keila Villacís.

