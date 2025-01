Aurora Lamán: Una vida entregada al periodismo

María Aurora Lamán Espinoza, fallecida a los 80 años, deja un legado imborrable en el periodismo ecuatoriano. Fue una periodista que destacó en el área social y del espectáculo, además de su trabajo en fundaciones y organizaciones. Su trayectoria en EXPRESO la llevó a ser editora de Cachorros , el primer suplemento infantil del diario, y de Galería , un cuerpo de variedades donde desplegó su creatividad. “Ella puso alas en mi periodismo naciente y eso me permitió volar en esta hermosa carrera”, recuerda Maximiliano García, quien formó parte del equipo de Galería bajo su dirección. Siempre meticulosa, insistía en tener listas las páginas con anticipación para evitar contratiempos, demostrando su capacidad de liderazgo y organización.

Aurora no solo fue una periodista dedicada, sino también una mentora generosa. Mariví Fierro Chiriboga, periodista y compañera, quien trabajó bajo su dirección entre 1991 y 1993, destaca su talento para la investigación. “Nunca me olvidaré cuando salí corriendo de su oficina hasta mi cubículo para estrechar mi mano y felicitarme por un reportaje. Fue la celebración más hermosa que he recibido en 30 años de carrera”, cuenta con emoción. Su entusiasmo y su trato cercano hicieron que sus colegas la recordaran no solo por su profesionalismo, sino también por la calidez con la que motivaba a su equipo.

Su relación con el director del diario, don Galo Martínez Merchán, se fortaleció con su amor por sus raíces asiáticas y su sueño de conocer China. Además, tenía un espíritu lúdico que la hacía brillar en las partidas de Cuarenta . Pero, sobre todo, Aurora fue una mujer de trato afable y cercana: desde choferes y fotógrafos hasta diseñadores y secretarias, todos recibieron de ella una sonrisa y un gesto amable. Su legado no solo vive en sus escritos, sino en el corazón de quienes tuvieron la fortuna de conocerla y compartir con ella.

