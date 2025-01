Caso Malvinas: Los cuatro menores fueron despedidos por sus familias

Terminada la audiencia de formulación de cargos en contra de los 16 militares presuntamente involucrados en la desaparición de los cuatro menores de Las Malvinas, se confirmó lo peor: los cuerpos hallados en Taura correspondían a Steven, Josué, Ismael y Nehemías.

Así lo confirmó la Fiscalía General del Estado a través de su cuenta de X, donde también señaló que se pudo corroborar la identidad de los cuerpos gracias a las pericias de genética forense practicadas. Según los resultados de la pericia, los cuatro menores de Las Malvinas fueron asesinados e incinerados.

La lamentable noticia llegó minutos después de que el juez del caso acogiera el pedido de la Fiscalía para dictar prisión preventiva contra 16 uniformados de las Fuerzas Armadas implicados en la desaparición de los menores en el sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil.

“Estamos destrozados. No tengo palabras. Siempre guardamos la esperanza de que estaban vivos. No tenemos fuerzas para nada”, expresó Luis Arroyo, padre de dos de los cuatro menores que desaparecieron el pasado 8 de diciembre de 2024 tras ser interceptados por militares.

Luis, progenitor de Ismael, de 15 años, y Josué, de 14, relató el profundo dolor que lo embarga al confirmar que los cuerpos encontrados en un recinto de Taura el 24 de diciembre pertenecen a los menores. Su voz, quebrada por la tristeza, refleja la tragedia que ahora enfrenta.

#URGENTE 🔴 | La Fiscalía informa que los resultados de las pericias de genética forense confirman que los 4 cuerpos encontrados en Taura corresponden a los menores desaparecidos tras un operativo militar.



El último adiós para los menores de Las Malvinas

Desde la noche del 31 de diciembre de 2024, los restos de los cuatro menores fueron velados en sus respectivos domicilios o en las casas de sus familiares, todas ubicadas en el sector de Las Malvinas, al sur de Guayaquil.

“Aún no me resigno a aceptar que mis dos hijos están muertos. Cuando el fiscal que investiga el caso nos dio la noticia, no podía creerlo. Mi esposo necesitó verlos para corroborar que se trataba de ellos”, expresó Katty Bustos, madre de Ismael y Josué.

Sobre los ataúdes de los adolescentes estaban los uniformes que solían usar en los partidos de fútbol, un homenaje a los momentos felices que compartieron en vida.

La emeraldeña, de 37 años, relató entre lágrimas los momentos desgarradores vividos tras la diligencia judicial llevada a cabo entre la mañana y la tarde del 31 de diciembre en la Fiscalía de la Valdivia, al sur de la ciudad.

Los familiares de los menores exigen justicia. FRANCISCO FLORES/EXPRESO

“El fiscal nos dijo que necesitaba reunirse con nosotros porque tenía una noticia. Nunca pensamos que nos confirmarían que nuestros hijos estaban muertos. Ha sido un año difícil”, añadió Katty, luchando por contener el llanto.

Mis hijos eran chicos sanos, soñaban con ser futbolistas, no eran delincuentes Katty Bustos madre de Ismael y Josué

En medio de su pesar, Katty confesó que no sabe cómo explicarle a Akira lo ocurrido. “Mi hija cumple mañana (hoy) 9 años. A pesar de su corta edad, entiende lo que estamos viviendo, pero no entiende por qué mataron a sus hermanos”, expresó entre sollozos.

A unas seis cuadras, en la cooperativa 24 de Mayo del mismo sector de Las Malvinas, fueron velados los restos de Nehemías, quien había cumplido 15 años apenas cinco días después de su desaparición.

Llorando sobre el féretro, una de sus tías repetía: “Mijo, levántate, tu mamá te necesita”, mientras con sus manos acariciaba la caja mortuoria del adolescente, conocido como “el cantante del barrio”.

El 31 de diciembre, la Asamblea declaró tres días de luto institucional por los cuatro niños de Las Malvinas: Steven, Josué, Ismael y Nehemías, desaparecidos el 8 de diciembre tras ser detenidos por una patrulla militar.



En la cooperativa Esmeraldas Chiquita, también en Las Malvinas, se velaron los restos de Steven, el menor de los cuatro desaparecidos y el más pequeño de sus cinco hermanos.

Felicia, su abuela paterna, relató que Steven era “el engreído de la casa” por ser el más joven y por su habilidad para bailar marimba.

“Mi niño era un amor, siempre gracioso. Prefiero recordarlo bailando y haciendo reír, no así, dentro de una caja. Solo queremos justicia y que los responsables paguen”, expresó con dolor antes de que los restos de Steven y sus amigos fueran trasladados al cementerio Ángel María Canals, ubicado en el suburbio de Guayaquil, donde fueron sepultados la tarde del 1 de enero de 2025.

