El relajamiento de las medidas en la playa preocupa a los habitantes

“Aún no se abren las playas y ya quieren poner el desorden, no se va a permitir que nadie ingiera licor en el malecón, tampoco en los parques de la ciudad, vamos a hacer respetar los espacios públicos”, dijo de manera enfática Dalinda Ramírez, Comisaria Municipal de Salinas, mientras pedía el retiro de un grupo de jóvenes que bebían licor al pie de Salinas, pasada las 21:00 del 1 de agosto.

En tono molesto, dos parejas de jóvenes con acento del austro reclamaban por la acción. “Vinimos a pasarla bien y nos botan, para eso piden que la gente venga a la playa”, señaló uno de los visitantes, mientras trataba de esconder una botella de vodka que tenía debajo de sus piernas.

Yo salgo a distraerme, pero no me bajo del carro. Aquí la pasamos muy mal, fueron meses muy triste. Me asusta ver a la gente paseando, comiendo y bebiendo, sin cuidados ni mascarillas. Es como que nunca el covid hubiese llegado a la provincia. Eso es un gran error. Paula Tapia,

​habitante de Salinas

A los visitantes no les quedó de otra alternativa que abandonar el lugar. “A esta hora ya deben estar en sus departamentos o sus casas, la gente tiene que aprender a respetar las disposiciones”, comentó uno de los custodios de los edificios ubicados en el área.

En el malecón de Salinas, como lo comprobó EXPRESO, las autoridades retiraron a una decena de libadores, mientras que en los parques del mismo balneario se desalojó a otro grupo. En el área del malecón de Santa Rosa, en el mismo cantón, también retiraron a decenas de ciudadanos que se encontraban bebiendo, aún cuando el toque de queda estaba por empezar.

En otros puntos En el cantón La Libertad y en la comuna Dos Mangas (Santa Elena), la Intendencia de Policía clausuró dos bares que atendían a puertas cerradas a sus clientes.

“Que irresponsabilidad, hay un exceso de confianza en las personas que creen que ya no pasa nada. Necesitamos que la gente entienda que un rebrote del coronavirus en nuestra provincia, sería muy lamentable”, expresó el empresario hotelero, Otton Arboleda.

Kariana Saltos, habitante del sector San Lorenzo en Salinas, compartió la opinión. Ella dice estar sorprendida de ver la cantidad de personas que está saliendo a las calles sin las debidas precauciones.

Para evitar un rebrote, no debe la autoridad estar detrás de cada ciudadano. Eso es ilógico. Mantenernos seguro depende de nosotros. La gente ya sabe que nuestro sistema sanitario colapsa, que no es bueno; entonces colabore. No queremos que más gente muera. Lucía Arguello,

​habitante de Las Acacias (La Libetad)

"En el malecón veo gente sin mascarilla tomando, compartiendo sus cigarrillos, abrazándose unos con otros, no respetando la distancia. Es una locura que la gente no entienda...". Y ni hablar del puerto pesquero Santa Rosa, agregó. "Esa es tierra de nadie. Si vieran la cantidad de personas que se reúnen a beber. Nadie ha aprendido nada del virus. El dolor y la pena, ver tantas muertes, no ha cambiado el comportamiento de las personas", lamentó.