Un pregón marcado por las distancias

Aunque las autoridades han dejado claro que este mes, que se conmemoran los 31 años de cantonización de Playas, en el lugar -debido a la llegada del coronavirus- no habrán fiestas, conciertos, pregones, ni desfiles, sino solo una sesión solemne; este 1 de agosto, una pequeña caravana motorizada recorrió las principales calles del balneario en alusión a la fecha.

Fueron doce vehículos las que participaron del acto, en el que se pudo ver banderas flameando y a los participantes, quienes iban en grupos de no más de cuatro por auto, cubiertos con mascarillas . Entre los vehículos, hubo un carro alegórico en el que se transportó la reina del cantón, Casey Barquet, quien saludaba de lejos a los espectadores que, en su mayoría, observaron el acto desde las ventanas y balcones de sus viviendas.

Catalina Burbano, una de ellas, dijo no estar acostumbrada a esta nueva normalidad. "Me cuesta, aunque entiendo que es por seguridad, no ver un desfile con bombos y platillos, música y jóvenes de los colegios desfilando. Me cuesta saber que entre hoy y el 15 de agosto, que celebramos nuestra cantonización, no habrán actos. Y no lo digo por el baile, sino porque Playas se ponía más linda: había más turistas, gente en las calles, vida todo el tiempo", argumentó.

El desfile. No duró más de una hora. Pocas familias salieron a las calles, en su mayoría lo observaron desde sus ventanas. Néstor Mendoza

Con la pandemia todo, absolutamente todo ha cambiado. Sin embargo, pese a que los festejos y el ánimo de los habitantes este año son diferentes, el civismo lo mantendremos presente. Lastenia Jaime,

​habitante del cantón

Durante el acto, que no duró más de una hora, habitantes como Lastenia Jaime y Mercedes Lainez, se situaron en la vereda a ver el pregón. También con mascarillas, separadas y botellas de alcohol (que se esparcían cada cierto tiempo), trataron de disfrutar el show que, coincidieron, les generó nostalgia. "Hoy se supone que debía ser un día lleno de música y color, pero no ha pasado. Este acto solo nos recuerda todo el dolor que vivimos y el riesgo que aún enfrentamos. Me asusta eso", dijo Lainez, quien llevaba además una pequeña bandera en la mano, en señal de civismo.

Del recorrido participó el alcalde Danny Mite, quien aseguró que lo previsto para invertir en las fiestas de cantonización y otras obras, irán destinados a la salud.

"La meta de este año era declarar a Playas un lugar 100% turístico y urbanísticamente ordenado. Teníamos una serie de obras previstas para lograrlo, pero la pandemia trastocó nuestros planes. Sin embargo, todos los recursos irán destinados sobre todo a la salud. La curva de contagios está aplanada, pero debemos seguir cuidándonos y trabajando en prevención", señaló.

Al término del acto, hubo una misa en la iglesia Madre del Buen Pastor, en el barrio Ecuador.