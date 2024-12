ATM y Segura EP refuerzan la seguridad en la Ruta de los Monigotes

Un promedio de 25 agentes estarán presentes en la Ruta de los Monigotes, ubicada en el suburbio de Guayaquil. En los 21 puntos que conforman esta ruta, los uniformados de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y Segura EP brindarán vigilancia hasta el 12 de enero de 2025.

Este año, en lugar de los habituales 16 puntos, la ruta se extenderá a 21, según lo aseguró Tahiz Panus, directora de Turismo del Municipio. Esta actividad familiar abarca desde la intersección de Capitán Nájera con avenida Balzar hasta la intersección de avenida Balzar con Coronel Antonio de Alcedo.

El evento, que está abierto al público desde el 20 de diciembre, se mantendrá hasta mediados de enero del próximo año. Por esta razón, 25 agentes estarán presentes en la zona: 15 trabajadores de la ATM y 10 agentes metropolitanos.

Además, contarán con dos camionetas para realizar patrullajes en toda el área y se sabe que 25 cámaras de videovigilancia monitorean este sector.

Más seguridad

No obstante, debido a la constante inseguridad que afecta la ciudad, los guayaquileños temen que esto no sea suficiente para mitigar la delincuencia que persiste en el Puerto Principal.

“Además de los trabajadores del Municipio, necesitamos muchos más policías. El año pasado, cuando salí con mi familia, me robaron la billetera y el celular. Grité ‘¡ladrón, ladrón!’, pero los de ATM no hicieron nada, ni los agentes metropolitanos. No había nadie que me ayudara, y tampoco se veía a ningún policía cerca”, relató el ciudadano Fernando Sotomayor.

