Militares aprehendieron a menores desaparecidos en Guayaquil, confirma Loffredo

El ministro de Defensa de Ecuador, Gian Carlo Loffredo, reveló este lunes 23 de diciembre que los cuatro menores de edad desaparecidos el pasado 8 de diciembre en Guayaquil fueron inicialmente aprehendidos por una patrulla militar. Un día antes atribuyo el caso a “grupos delincuenciales”.

Loffredo explicó a la emisora Radio City que existe un informe, según el cual una patrulla con 16 miembros se encontraba de regreso de haber dejado un camión en la Aduana de Guayaquil, cuando observaron a ocho personas que estaban presuntamente robándole a una mujer.

“Se bajan los miembros de la patrulla, neutralizan y aprehenden a tres personas. Una cuarta es entregada por la ciudadanía. Esta es, lamentablemente, la manera en que aprehenden a estos cuatro chicos”, apuntó el titular de Defensa.

No se sabe qué ocurrió después

El ministro agregó que sobre lo que ocurrió después de esa detención a los niños de entre 11 y 15 años, se puede “simplemente inferir, imaginar” lo ocurrido.

"Pongámonos a pensar, son menores de edad, no han hecho nada muy grave, es decir, no hay muertos, no hay heridos, no hay armas. En estas circunstancias, probablemente, nadie iba a poner una denuncia", continuó Loffredo, quien expresó que “no estuvo bien” que finalmente los uniformados dejaran libres a los niños sin entregarlos a la Policía.

Los militares dejaron marchar a los niños en la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil en donde se ubica una de las principales bases de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE).

Preguntado por el contacto que estableció un padre con uno de sus hijos, quien le indicó que los militares los habían golpeado y dejado desnudos, y que no los encontraron cuando la Policía llegó al lugar donde dijeron que estaban, el ministro señaló que en el momento de la desaparición, “los niños ya no estaban bajo la custodia de los militares, estaban libres y en contacto con su padre”.

En ese momento “estaban dentro de una vivienda, en la cual hay un testigo que es quien les da el teléfono para que hagan las llamadas dentro de una vivienda. Este mismo testigo es quien luego vemos que por boca del padre le dice "la mafia -como se autodenominan algunos grupos criminales en Ecuador- se los llevó’”, continuó.

"Nada que hayan hecho o hayan dejado de hacer estos niños, justifica que alguien los desaparezca, esto es inaceptable", dijo al agregar que el rol de las Fuerzas Armadas es colaborar con la Policía y ayudar a encontrar a los menores.

Hasta ahora han declarado 12 de 16 militares

Además, dijo que deben dar todas las facilidades a la Fiscalía General del Estado para las investigaciones, en las que ya han declarado 12 de los 16 militares.

Anotó que esta madrugada se realizó una segunda instrucción en la cual el fiscal ha requerido los vehículos en los que se transportó a los menores, así como ciertas prendas de los miembros de la patrulla.

Loffredo ha pedido que se instaure de inmediato un tribunal de disciplina militar, que se encargará de "investigar y sancionar las acciones o inacciones que hayan cometido los miembros de la patrulla".

El funcionario se disculpó por “la falta de prontitud en las declaraciones”, tras varios días de la desaparición, pero sostuvo que más malestar habría generado emitir "mentiras o imprecisiones".

“No puedo ser impreciso, y menos irresponsable, al momento de emitir una declaración. Es por eso que tengo que esperar a tener información que esté corroborada y contrastada”, concluyó.

Declaraciones del presidente Noboa

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, también se pronunció sobre el caso, asegurando que no se encubrirá a nadie. “No vamos a encubrir a nadie. Nosotros vamos a defender nuestros principios y el principio de la justicia”, enfatizó.

El caso ha generado una ola de críticas y preocupaciones sobre el rol de las Fuerzas Armadas en operativos de seguridad y el trato a menores de edad en situaciones de detención. Mientras tanto, las familias de los desaparecidos continúan exigiendo respuestas claras y justicia.

