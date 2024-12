Niños desaparecidos en Guayaquil: Fiscalía allanó base militar de Taura

Peritos de la Fiscalía General del Estado ejecutaron un allanamiento este lunes 23 de diciembre en la base aérea militar de Taura, ubicada en el kilómetro 24 ½ de la vía Durán-Tambo, en el cantón Yaguachi, provincia del Guayas.

Niños desaparecidos en Guayaquil: Plantones provocan cierre del Centro Histórico Leer más

Este lugar cobró importancia en los últimos días, luego de que un familiar de los cuatro niños desaparecidos en Guayaquil indicó que, a través de una llamada telefónica, uno de los menores suplicó por ayuda para que fueran a retirarlos de ese lugar.

La institución encargada de las investigaciones no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los resultados de los operativos. Sin embargo, desde la entidad se confirmó a Diario EXPRESO que "Las diligencias investigativas que se han realizado tienen reserva".

En la diligencia se retiraron del lugar celulares, camionetas, documentos y partes de computadoras. E incluso se realizó una instrucción fiscal para que un grupo de militares sean indagados por el fiscal del caso.

La intervención ocurrió luego de que, el pasado sábado 21 de diciembre, la Fiscalía anunció que la Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza tomó el caso. Este departamento se encarga de tratar infracciones presuntamente cometidas por uniformados que involucren hechos como desapariciones forzadas.

Padres de los niños desaparecidos en Guayaquil: "No nos dejen solos en esta lucha" Leer más

El ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, confirmó este 23 de diciembre que militares pertenecientes a la división de la Base Aérea de Taura detuvieron a los menores, justificando la acción con el argumento de que los uniformados habían recibido la alerta de un robo.

Hizo referencia a un informe que narra cómo fue que se aprehendió a los menores. Como antecedente, describió que un vehículo con 16 miembros militares intervino en la acción: “Observan a ocho personas que estaban presuntamente robándole a una mujer. Los miembros de la patrulla se bajan, neutralizan y aprehenden a tres personas, y una cuarta es entregada por la ciudadanía que la había capturado. Esta es, lamentablemente, la manera en que aprehenden a estos cuatro chicos”.

Lamentó que los uniformados no hayan entregado los menores a la Policía Nacional. Un acto que es criticado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, pues debía cumplirse con los pasos que cita la ley ecuatoriana en caso de que se haya cometido alguna infracción o delito.

El ministro de Defensa Nacional, Gian Carlo Loffredo, en entrevista con @AsiAmanecio de @RadioCityEc enfatizó:👇



"He dado la orden, de que en el minuto que Fiscalia lo requiera, los comandantes de la base se encarguen de que inmediatamente vayan a rendir sus declaraciones". pic.twitter.com/9Sttz7gtnh — Ministerio de Defensa Nacional del Ecuador (@DefensaEc) December 23, 2024

Loffredo brindó estas declaraciones casi al mismo tiempo en que el primer mandatario enfatizó que ha dado la orden de no ocultar información y que todos los que tuvieron relación directa o indirecta con el operativo deben declarar ante la Fiscalía.

“Pongámonos a pensar, no han hecho nada muy grave: no hay muertos, no hay heridos, no hay armas. En estas circunstancias, nadie pone una denuncia y entonces, imagino yo, toman la decisión de dejarlos libres y no entregarlos a la Policía, lo cual no estuvo bien… Esta patrulla tiene su base en Taura, y debe ser que, camino a la base, toman la decisión de dejarlos libres”.

RELACIONADAS Desaparición de niños en Guayaquil pone en la mira el accionar militar

Para más noticias, visite el siguiente enlace.