Desaparición de niños en Guayaquil pone en la mira el accionar militar

Faltando pocas horas para que se cumplan los 15 días de la desaparición de cuatro niños en Guayaquil, presuntamente en manos de militares, el presidente de la República Daniel Noboa se expresó en su cuenta de X para decir que ha dispuesto que se debe dar "toda la colaboración necesaria a la justicia y respetar el carácter técnico de la investigación de Fiscalía".

Ese pronunciamiento llegó casi 24 horas después de que las principales figuras del Bloque de Seguridad de Ecuador aparecieran en un audiovisual para emitir declaraciones sobre el tema frente a los masivos cuestionamientos ciudadanos en redes sociales y en las diferentes comunidades del país.

El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Jaime Vela, aseguró que los militares no tienen relación con la ausencia de los menores : “se descarta cualquier participación en hechos posteriores a la referida intervención y que serían causa de la desaparición”, ponderó.

Luego, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, rechazó que se pretenda “involucrar a las Fuerzas Armadas” con grupos de delincuencia organizada y argumentó que calificar el hecho como desaparición forzada equivale a “hacerle el juego al crimen organizado y a las mafias”, y que esto intenta debilitar la institución.

Por su parte, el comandante de la Policía Nacional, general Víctor Zárate, recordó que la investigación está a cargo de la Fiscalía que se mantiene de manera reservada y que activaron las unidades especiales desde que conocieron de la denuncia.

Cero impunidad sea quien sea. Esa época fue otra. Y mientras yo sea presidente, no volverá.



Como padre de familia y su comandante en jefe, dispuse que debe darse toda la colaboración necesaria a la justicia y respetar el carácter técnico de la investigación de Fiscalía.



He…

Estas declaraciones fueron rechazadas por los allegados de las víctimas; el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos patrocina a dos de las tres familias perjudicadas; su representante Billy Navarrete cuestiona al comandante Vela por sus respuestas.

“El hecho de admitir que fueron detenidos y que luego se descarta su participación no debió pasar. Eso ya es un procedimiento irregular, porque los menores no debían ser paseados por la ciudad. En caso de haberse comprobado un delito o infracción, debía entregarlos a la Fiscalía, la Policía o a la Dinapen (Policía de menores); no hay justificación alguna para ese comportamiento militar”.

Vela expuso en su intervención que dará la respuesta que los padres de familia y el Ecuador merecen. Pero hasta ahora llega. Los niños desaparecieron el pasado 8 de diciembre y este 23 de diciembre se cumplen 15 días de su ausencia. Agregó que “Las Fuerzas Armadas no van a interferir en las investigaciones ni va a encubrir hecho alguno”, y que “jamás van a prestarse para encubrir irregularidad alguna”.

Ponderó como muestra de sus acciones, que se ha conformado un tribunal de disciplina para “ determinar responsabilidades dentro de las leyes y reglamentos militares ”.

No obstante, para Navarrete es necesario que exista una investigación profunda y desde otros organismos sobre los excesos militares, pues en sus registros tienen al menos doce casos documentados y que todos ellos cumplen parámetros para ser denominados como desaparición forzosa.

“En el conflicto armado interno se ha vuelto muy común. Si una persona es privada de libertad, debe ser puesta inmediatamente ante un juez de flagrancia y eso no ocurre. Es preocupante la intervención sobre descartar la participación de las FF. AA. es impertinente porque es la Fiscalía la que debe determinar aquello con pruebas y lo que están haciendo es una injerencia al procedimiento judicial”.

Por tanto, hace un llamado a la sensatez y a ser muy cautos, porque está en juego la vida de los niños desaparecidos.

No obstante, ayer la ministra de Inclusión Económica y Social, Zaida Rovira Jurado, visitó a las familias de las víctimas y en la cita se les ofreció bonos económicos y kits de alimentos.

Por lo pronto, los vecinos de Steven Gerald Medina Lajones, de 11 años; Josué Didier Arroyo Bustos, de 14 años; Ismael Eduardo Arroyo Bustos, de 15 años y de Nehemías Saúl Arboleda Portacarrero, de 15 años, se reunieron este domingo 22 de diciembre para convocar al plantón que realizarán hoy frente a la Fiscalía del Guayas, centro de Guayaquil.

🔴 ¡Súmate MAÑANA al plantón por JUSTICIA y el REGRESO de nuestros NIÑOS VIVOS!🔴



No podemos quedarnos en silencio ante la desaparición de cuatro niños que solo soñaban con jugar al fútbol. En un país donde se les arrebata la inocencia y los sueños, es nuestra responsabilidad…

Una agenda de actividades

La convocatoria

Desde las 08:00 del 23 de diciembre, familiares y amigos de los niños se congregarán en los exteriores de la Fiscalía Provincial, ubicados en las calles Víctor Manuel Rendón y Córdova.

La ayuda

Ofreció su ayuda y solicitó reunirse con los padres y madres de los menores a las 11:00 para brindar apoyo y asesoría legal en el caso.

Comparecencia

La mesa legislativa de Seguridad también convocó a los familiares de los menores para conocer detalles de lo ocurrido con los niños y las respuestas que han recibido de las autoridades. Su intervención será virtual.

Convocamos a Plantón en Guayaquil.



Lunes 23 de diciembre

Lugar: Centro, Fiscalía del Ecuador junto a La Merced (Víctor Manuel Rendón y Córdova).

Hora: 09:00



Las FFAA se los llevaron vivos y vivos los queremos.#Los4DeGuayaquil#NoALasDesaparicionesForzadas

