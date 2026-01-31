Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Guayaquil

Habilitación de carriles
Habilitación de carriles en la av. del Bombero.CORTESÍA

ATM habilita carriles en av. del Bombero tras trabajos en la vía

El bloqueo vehicular frente a Riocentro fue levantado este viernes; la zona sigue operativa como frente de obra

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) reabrió el tránsito en los carriles de la avenida del Bombero este 31 de enero, levantando el cierre temporal y el sistema de contraflujo que operaba a la altura de Los Ceibos.

RELACIONADAS

La medida permite el flujo en las vías que habían sido bloqueadas por trabajos complementarios, aunque el sector continúa bajo intervención por la construcción de los pasos elevados.

Habilitación del paso 

De acuerdo con el reporte técnico de la entidad, se habilitó el paso en el tramo comprendido entre Seguros La Unión y el centro comercial Riocentro, en sentido Vía a Daule hacia Vía a la Costa. Aunque la restricción de carriles prevista hasta las 21:00 fue suspendida antes de tiempo, la presencia de la obra de infraestructura mantiene el área como una zona de circulación controlada.

Gardenias, Luz Pinos y Mexicoke.

Expreso Playlist: Luz Pinos y su himno sororo

Leer más

La autoridad de tránsito notificó que, tras el retiro de la señalización temporal de desvío, la movilidad se desarrolla en los carriles habilitados. Sin embargo, se mantiene la recomendación de circular con precaución debido a que el proyecto de los viaductos en este punto del norte de Guayaquil sigue en ejecución y modifica la dinámica habitual de la calzada.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Polémica por el Mundial 2026 en EE.UU.: migración, boicot y contradicciones

  2. ¿Cuántas especies se extinguieron en el 2025? Esto revela la Lista Roja de la UICN

  3. Noche Amarilla y la pasión de la hinchada: Barcelona SC sueña con un año glorioso

  4. Delcy Rodríguez pide reconvertir el Helicoide, la temida cárcel de Caracas

  5. ATM habilita carriles en av. del Bombero tras trabajos en la vía

LO MÁS VISTO

  1. Elche vs Barcelona EN VIVO: alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga de España

  2. Correa reaccionó a versión de Díaz en caso Caja Chica: ¿Qué dijo?

  3. Más cerca, más barato: el nuevo mapa del comercio en Ecuador

  4. Masacre en Durán: cinco personas fueron asesinadas en un night club

  5. Noche Amarilla 2026: guía completa para no perderse nada del evento

Te recomendamos