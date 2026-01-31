ATM habilita carriles en av. del Bombero tras trabajos en la vía

El bloqueo vehicular frente a Riocentro fue levantado este viernes; la zona sigue operativa como frente de obra

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) reabrió el tránsito en los carriles de la avenida del Bombero este 31 de enero, levantando el cierre temporal y el sistema de contraflujo que operaba a la altura de Los Ceibos.

RELACIONADAS Municipio de Guayaquil se pronuncia por humo cerca de la calle Panamá

La medida permite el flujo en las vías que habían sido bloqueadas por trabajos complementarios, aunque el sector continúa bajo intervención por la construcción de los pasos elevados.

Habilitación del paso

De acuerdo con el reporte técnico de la entidad, se habilitó el paso en el tramo comprendido entre Seguros La Unión y el centro comercial Riocentro, en sentido Vía a Daule hacia Vía a la Costa. Aunque la restricción de carriles prevista hasta las 21:00 fue suspendida antes de tiempo, la presencia de la obra de infraestructura mantiene el área como una zona de circulación controlada.

📢 #ATMinforma | Tránsito habilitado en la Av. del Bombero. Se levanta el cierre de carriles, incluido el contraflujo, la movilidad se desarrolla con normalidad en ambos sentidos.



Recomendamos transitar con precaución, respetar la señalización temporal y atender las indicaciones… pic.twitter.com/szxzp0eoCR — ATM TRÁNSITO (@ATM_Transito) January 31, 2026

Expreso Playlist: Luz Pinos y su himno sororo Leer más

La autoridad de tránsito notificó que, tras el retiro de la señalización temporal de desvío, la movilidad se desarrolla en los carriles habilitados. Sin embargo, se mantiene la recomendación de circular con precaución debido a que el proyecto de los viaductos en este punto del norte de Guayaquil sigue en ejecución y modifica la dinámica habitual de la calzada.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!