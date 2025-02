Revisión técnica vehicular: Guayaquil extiende el plazo para el prechequeo gratuito

Desde que inició febrero, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil amplió el servicio de prechequeo gratuito para los vehículos que deseen realizar la Revisión Técnica Vehicular (RTV). Este servicio, que se ofrecía solo durante los primeros 15 días de cada mes, ahora estará disponible hasta el día 20, lo que permitirá a los conductores contar con más tiempo para asegurarse de que sus vehículos cumplan con los requisitos necesarios para circular de manera segura, indicó la entidad en un comunicado.

La medida tiene como objetivo reforzar la seguridad vial en la ciudad, ya que al realizar este prechequeo, los conductores pueden conocer el estado actual de sus vehículos y solucionar cualquier inconveniente antes de la revisión técnica. Esto, a decir de la entidad genera un ahorro tanto de tiempo como de dinero, al evitar la necesidad de acudir a talleres externos.

El prechequeo fue implementado hace un año por la ATM y hasta la fecha ha beneficiado a más de 3.300 vehículos, entre ellos motos, autos particulares, vehículos pesados y unidades de transporte público.

¿Cómo acceder al prechequeo?

Para acceder a este servicio gratuito, no es necesario realizar una cita previa. Los conductores solo deben acercarse a uno de los centros de revisión técnica vehicular (RTV) y presentar la matrícula del vehículo o una copia de la misma.

El horario de atención en los centros de RTV es de lunes a viernes, de 7:00 a 19:00, y los sábados de 7:00 a 15:00.

Con la ampliación del plazo hasta el 20 de cada mes, la ATM hace un llamado a que más automotores opten por la medida para que la revisión de su vehículo sea exhaustiva.

Diego Lecaro, guayaquileño, comentó que se enteró del servicio este 14 de febrero y que planea acudir el 17 de este mes para realizar el prechequeo. "No tenía ni idea de esto, me enteré esta mañana porque mi hijo me pasó la información por whatsapp. Lo había visto en redes sociales.. Me parece un buen servicio para la comunidad. Sin embargo, tengo la duda de si, al hacer el prechequeo previamente, el día de la revisión técnica ya quedará registrado que se aplicó y todo se moverá más rápido. Eso sería ideal. Entiendo que es así. Vamos a ver cómo me va", indicó Lecaro, conductor y residente de la quinta etapa de la Alborada.

