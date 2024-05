Guayaquil: La queja ciudadana se agudiza por una obra a medio terminar

La Teodoro Alvarado lleva alrededor de un año “en arreglos”. El alcalde dice que no ha podido avanzar por falta de acuerdos

La vía que conecta a la Francisco de Orellana con la vía a Daule (norte de Guayaquil) desde hace un año está intervenida. Calles llena de polvo, huecos, cañas y pedazos de cemento es lo que se observa a lo largo de un kilómetro en la obra que el Municipio de Guayaquil; y que, según dijo el alcalde Aquiles Álvarez, no ha podido terminarla por falta de acuerdos con personal militar del fuerte militar Huancavilca, levantado a un costado de la zona intervenida.

Guayaquil: Un kilómetro de huecos trae de cabeza a peatones y choferes Leer más

“Hubo reuniones, se ha trabajado en un convenio macro con la construcción de ciertas obras, se entregó el convenio y se espera la firma. Nos lo han congelado, ya el contratista tuvo suspensión de contrato por 81 días, hoy ya lleva 61 días más, y el Municipio ha hecho un esfuerzo por mantener al contratista al día por una obra que ya debió estar terminada...”, explicó durante su último enlace radial; al hacer hincapié en que esperan también respuestas por parte del Ministerio de Defensa para ingresar al fuerte y ejecutar las labores.

En junio del año pasado, el Cabildo anunció la reparación de esta calle, sin embargo, los trabajos de reconstrucción de aceras, mejoramiento de asfalto y cambio de tuberías, que inicialmente debían tardar seis meses, ya llevan un año realizándose. Los moradores denuncian que la situación cada vez se agrava más. Por lo que solicitan que sin importar quién deba dar la autorización para terminarla, lo haga y ya, porque las consecuencias de los trabajos a medio culminar las están sufriendo ellos.

“Me duele la garganta y los ojos, por todos los días caminar, conducir y hasta comer con polvo. Llevamos más de un año así y ya no soportamos más”, aseguró a EXPRESO Pascuala Yépez, residente de la tercera edad, quien como muchos, incluidos los niños, ha tenido que incrementar sus visitas al centro de salud por afectaciones pulmonares.

Guayaquil: El mal estado del cerro del Carmen aleja al turismo Leer más

“No sé si son los militares, quienes por la obra pasan en el perímetro del fuerte, están poniendo trabas o si es el Municipio que busca excusas a los retrasos, pero sea cual sea la razón, paren. No es viable vivir así, es agotador”, señaló Belén Navas, residente del lugar.

Sobre si existe un motivo por el que personal militar del Fuerte Huancavilca no permite que las obras continúen, EXPRESO solicitó una entrevista con una autoridad a la entidad; pero no fue concedida. Se alegó que la persona encargada de hablar del tema “tenía licencia y estaría de vuelta recién el siguiente lunes”.

2. Daños. La vía se encuentra llena de baches. También se han reportado vehículos dañados y asaltos cuando los conductores se detienen FREDDY RODRÍGUEZ

EXPRESO, por su parte, en un recorrido pudo observar que las personas que caminaban por la vía debían taparse el rostro para no verse afectadas por el polvo que se levantaba cada vez que un bus pasaba, mientras que para los conductores era casi una misión imposible esquivar las decenas de huecos que hay en la ruta.

Guayaquil: El primer año de Aquiles Álvarez, una gestión de promesas Leer más

Pero no solo los residentes y los conductores están siendo perjudicados. Los comercios también reclaman que desde que empezó la obra las ventas han disminuido. “Por lo menos en un 80 %. Los carros pasaban por aquí y paraban para comprar. Con la calle dañada, nadie quiere detenerse”, lamentó el propietario de un minimarket, quien prefirió no decir su nombre por “miedo a represalias”, indicó.

Casi en la mitad de la vía se ubica un pequeño comedor, propiedad de Janeth Ponce, quien confiesa que de 80 almuerzos diarios ha pasado a vender con suerte 20. “Nadie quiere comer con polvo y aquí eso es lo que más hay. Los únicos que vienen ahora son los trabajadores. Necesitamos que la calle se arregle porque todos estamos sufriendo”, suplicó la mujer, quien confiesa que está a punto de “tirar la toalla” por la complicada situación del país.

3. Comercio. Los que tienen negocios en la vía principal se ven afectados por el polvo que se levanta. Un comedor pasó de vender 80 platos a solo 15. FREDDY RODRÍGUEZ

“Los meses de lluvia fueron terribles, luego los cortes de luz y todo eso lo hemos tenido que sufrir con esta calle en pésimo estado. Ya muchos comerciantes han abandonado”, comentó.

Guayaquil: El reclamo de la Huancavilca sur finalmente fue respondido Leer más

Durante el recorrido, EXPRESO conversó con algunos de los trabajadores que se encontraban realizando el cambio de las tuberías, quienes aseguraron que los retrasos se deben también a las extorsiones. “Nosotros preferimos no hablar, pero sí le puedo decir que las extorsiones no nos dejan trabajar en paz”, dijo uno de los trabajadores, quien se identificó como “el ingeniero a cargo de la obra”, pero prefirió no dar su nombre, sin embargo, su uniforme lo identificaba como miembro de la empresa Amatconstru.

EXPRESO, vía correo electrónico, solicitó una entrevista con el representante de esta empresa contratista, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

Me duele mucho la garganta y los ojos, por todos los días estar en contacto con el polvo. Esto ya es invivible, pedimos que la autoridad, la que sea, haga algo al respecto. Pascuala Yépez moradora

De igual forma solicitó una entrevista con un representante de la Dirección Municipal de Obras Públicas para conocer si están al tanto de las extorsiones denunciadas y cuál será la hora de ruta que seguirán si el personal militar no da luz verde a que se reanuden con inmediatez los trabajos, pero tampoco hubo respuestas.

Carla Sandoval, quien habita en el sector, exhortó a la Alcaldía a seguir exigiendo respuestas. “Si todo se debe a trabas impuestas, que el alcalde entonces reclame. Que lo haga hasta que lo escuchen. Vivir así es denigrante, hay hasta aguas estancadas”, alegó.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ