ATM anuncia cierres de túneles en Guayaquil por mantenimiento este 31 de octubre

La ATM informó que los túneles Santa Ana, del Carmen y San Eduardo estarán cerrados

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) informó que tres de los principales túneles de Guayaquil permanecerán cerrados a la circulación vehicular desde las 20:00 de este viernes 31 de octubre. La medida responde, según la entidad, a labores de mantenimiento programado que se extenderán por aproximadamente ocho horas.

Los túneles son los de los cerros Santa Ana y del Carmen, así como el túnel San Eduardo, en ambos sentidos. La ATM explicó que los trabajos incluyen la revisión general de las paredes de concreto y del sistema eléctrico, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y prolongar la vida útil de la infraestructura.

La entidad recomendó a los conductores planificar con anticipación sus recorridos y utilizar las rutas alternas habilitadas para evitar contratiempos durante la noche y madrugada.

Comunicado oficial: Cierre temporal de túneles por mantenimiento programado. pic.twitter.com/rVcTPH9xLh — ATM Guayaquil (@ATMGuayaquil) October 31, 2025

Rutas alternas habilitadas

La ATM detalló los desvíos que estarán disponibles mientras duren los trabajos:

Túnel Santa Ana: los vehículos deberán circular por la ruta Calle Loja – Julián Coronel – Pedro Menéndez Gilbert.

Túnel del Carmen: la alternativa será Pedro Menéndez Gilbert – calle Machala.

Túnel San Eduardo (sentido hacia Av. Barcelona): Ruta 1: Av. del Bombero – Rodríguez Bonín. Ruta 2: Av. Carlos Julio Arosemena – Av. Ferroviaria – Av. Barcelona.

Túnel San Eduardo (sentido hacia vía Daule): Av. Barcelona – Av. Ferroviaria – Av. Carlos Julio Arosemena – Vía a Daule.

El cierre simultáneo de tres túneles estratégicos genera preocupación entre los conductores, ya que estas estructuras conectan zonas residenciales, comerciales y de alta circulación en Guayaquil. La ATM señaló que los trabajos son indispensables y que se escogió la franja nocturna para reducir el impacto en la movilidad diaria.

La recomendación principal para los ciudadanos es salir con anticipación, utilizar aplicaciones de tráfico en tiempo real y, en lo posible, evitar desplazamientos innecesarios durante las horas de cierre.

Guayaquil en alerta por la Rodada del Terror de Halloween Leer más

Cierre estratégico por "La Rodada del Terror"

Aunque la ATM insistió en que se trata de un mantenimiento programado, la medida generó polémica en redes sociales. Varios usuarios comentaron en la publicación oficial de la entidad que el cierre coincide con la denominada “rodada del terror”, una actividad no autorizada que suele congregar a motociclistas en la ciudad durante la noche de Halloween.

En ocasiones pasadas, esta actividad tuvo lugar en Guayaquil y despertó preocupación entre los ciudadanos, ya que cientos de personas se desplazaban por zonas residenciales, comercios y espacios públicos, generando ruido y desorden.

En los comentarios de la publicación de la ATM en X varias personas afirman que el cierre será realizado a propósito para impedir la circulación de los motociclistas. Por un lado hay quienes apoyan la decisión “Buena jugada para la rodada del terror. Cierre estratégico. Felicitaciones en verdad”. Por otra parte, algunos muestran su molestia por la obstrucción al flujo vehicular: “Como autoridad, en lugar de controlar los desmanes de mañana, se inventa un mantenimiento. La verdad eso no transmite respeto a los ciudadanos”

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!