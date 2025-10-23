Así rescataron a una niña atrapada en un auto tras fuerte accidente en Guayaquil

El siniestro de tránsito se registró la mañana de este jueves 23 de octubre en las calles Cuenca y Rumichaca

El accidente de tránsito se registró en las calles Cuenca y Rumichaca, en el centro de Guayaquil, la mañana de este jueves 23 de octubre.

Un accidente de tránsito se registró en el centro de Guayaquil, la mañana de este jueves 23 de octubre. El hecho ocurrió en las calles Cuenca y Rumichaca, minutos antes de las 07:00.

En esa zona céntrica, una unidad de transporte escolar se impactó contra un vehículo liviano tipo SUV de color negro. Producto del fuerte impacto, dos menores de edad resultaron heridos.

Una niña quedó atrapada en el vehículo de color negro. Según versiones preliminares, los fierros del automóvil inmovilizaron una de las piernas de la menor, por lo que se llamó enseguida a personal de respuesta a emergencias.

Al sitio del siniestro acudió personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) y miembros del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, quienes utilizaron diversas herramientas para cortar los fierros y poder liberar a la menor que se encontraba atrapada en el automóvil.

Luego de varios minutos de labores, la niña fue rescatada del vehículo y atendida por paramédicos de esa institución, quienes valoraron su estado de salud tras el fuerte choque. Se conoció que otro menor, ocupante del expreso escolar, también resultó con heridas.

Durante varios minutos, los agentes de tránsito bloquearon el paso vehicular para que los bomberos realicen los trabajos de extracción de la menor del auto.

Pasadas las 08:00, el tránsito volvió a fluir con normalidad en esa zona, mientras personal bomberil limpiaba la calzada y los agentes realizaba el procedimiento antes del retiro de los vehículos implicados en el siniestro.

