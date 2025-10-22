Mercado Central sufrió incendio; comerciantes señalan descuido con velas

Incendio en el Mercado Central de Guayaquil afecta varios módulos; comerciantes señalan que una vela lo habría provocado

Vendedores y guardias trabajaron para apagar el fuego antes de la llegada de bomberos.

El siniestro comenzó en uno de los módulos alrededor de las 18:45. Un vendedor ambulante fue el primero en percibir el humo y las llamas.

Un incendio que consumió al menos dos módulos se registró dentro del Mercado Central, ubicado en el centro de Guayaquil, la noche del miércoles 22 de octubre. El fuego, en las instalaciones administradas por el Municipio de Guayaquil, fue controlado pocos minutos después.

Según la versión de algunos comerciantes informales de la zona, como Matías Guamán, el fuego inició cerca de las 18:45 y pudo ser extinguido gracias a la intervención de uno de los guardias de la plaza y de él mismo. “Nosotros solemos trabajar hasta las 19:30 y vimos que salía humo del mercado; me dijeron ‘ha de ser palo santo para los mosquitos’ y me quedé frío”, mencionó.

Velas encendidas podrían haber sido la causa del incendio en el Mercado Central de Guayaquil. Carlos Klinger

Sin embargo, justo antes de recoger su mercadería, notó que el humo había aumentado y que ya se veían llamas, además de sentir olor a monte quemado. El joven inmediatamente trepó la puerta ubicada del lado de la calle 6 de Marzo y corroboró que se trataba de un incendio que inició en un puesto.

“Enseguida le avisé al guardia y abrió la puerta. Otro guardia se quedó afuera para evitar que alguien entrara a robar, y nosotros (Matías y el celador) cogimos los extintores para apagar el fuego. Lo que complicó la situación fue que no salió el químico (de los extintores) sino hasta cinco minutos después”, explicó.

Durante esta intervención, Matías sintió de cerca el calor de las llamas y resultó con heridas en el dorso de su mano debido a que rompió con su puño una cabina de vidrio donde se almacenaba el instrumento contra incendios. “Cuando llegaron los bomberos, lo apagaron enseguida; si ellos no hubieran acudido tan rápido, habría sido peor: al menos dos puestos se quemaron por completo y otros dos resultaron parcialmente afectados”, refirió.

Velas encendidas: posible causa del incendio en el Mercado Central

Guamán, quien fue revisado por los paramédicos del Cuerpo de Bomberos, mencionó que se enteraron que en el puesto donde inició el incendio habían dejado encendida una vela. Según declaraciones de Gladys, otra de las vendedoras, sería un descuido recurrente.

“Ya no es la primera vez que dicen que dejan velas prendidas, pero agradecemos a Dios que haya sido cuando todavía había gente cerca. Si no hubiera sido por eso, el mercado se habría quemado por completo”, comentó la mujer.

Finalmente, cerca de las 20:00 el siniestro ya estaba completamente apagado, mientras los comerciantes llegaban para corroborar que sus módulos y mercaderías no hubieran resultado perjudicados.

