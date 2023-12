Otra asesinato marcó a Durán que imploró por paz

Junto a una tumba, en el cementerio general de Durán, fue hallado este 26 de diciembre el cadáver de una mujer. La víctima tenía las piernas envueltas con cinta de embalaje y estaba boca abajo. La aparición del cadáver ocurrió un día después de que cerca de 3.000 personas asistieran a la procesión del Divino Niño para pedir por la seguridad de su ciudad, la segunda con más muertes violentas del Guayas y del país. Del 1 de enero al 26 de diciembre se han registrado 435 asesinatos, 314 más que el 2022 en el mismo lapso.

La mujer, quien vestía un short y camiseta blanca, tenía señales de violencia y presentaba varios impactos de proyectil. Tendría entre 25 a 30 años, de contextura delgada y cabello negro.

Una fuente policial reveló que el hallazgo lo realizaron trabajadores del camposanto.

La misma fuente de la Policía también indicó que a la procesión, que se realiza todos los 25 de diciembre, este año no acudió la misma cantidad de personas que en otros años, posiblemente por el nivel de inseguridad que azota a Durán.

“La procesión inició en el sector del Ferrocarril y concluyó en el Santuario del Divino Niño, otros años asisten más de cinco mil personas, esta vez varios ciudadanos iban con carteles pidiendo seguridad”, manifestó el investigador.

Quiero que Durán esté militarizada permanentemente, sin fecha límite, hasta aplacar el horror que vivimos.



Rogelio Cando

residente

Una de ellas fue la guayaquileña Sandra Aguilera, de 68 años, que llegó al santuario del Divino Niño para participar de la romería, en la que pidió por la paz del país.

“Si estoy aquí, pese al miedo que da estar en Durán, es porque quiero que se acabe la violencia, no damos más. Mis hijos tuvieron que irse de Ecuador por ser extorsionados. Me duele ver que tuvieron que huir para evitar, como hemos visto ya en algunos casos, que los maten. Esto no es vida. Se ha vuelto, de hecho, invivible vivir en Guayaquil, Durán, Santa Elena, Babahoyo.... Todo está mal”, sentenció Aguilera, quien llegó acompañada de su hermano, siete años menor que ella, para implorar por lo mismo.

Ambos reconocieron empezar la caminata en un estado de alerta. Ya no se puede confiar en nadie, dijeron. Luego, aseguraron, se relajaron. “Si estamos aquí es porque confiamos en Dios, para eso mismo estamos aquí. Así que a orar, es todo lo que nos queda”, se dijo así misma la ciudadana.

Quiero huir de Durán. Esta no es la tierra en la que crecí y que, pese a las carencias que hay, amé.



Mónica Zambrano

habitante

Gustavo Torres, habitante de Durán, fue otro de los fieles que celebró la Navidad asistiendo a la peregrinación. Él acudió con su familia integrada por 12 personas. “Nunca antes había venido, pero sentí la necesidad de hacerlo. No quiero oír más balas, no quiero ver más gente muerta tirada en las calles. Estamos aterrados, vivir aquí es como vivir en otra dimensión”, señaló Torres; quien ayer tras el hallazgo en el camposanto imploró que el Gobierno destine más ojos al monitoreo de la ciudad.

“Se viene un feriado y me apena tanto que sea triste. Siento que habrá muertes como todos los días. Siento además que esas ganas de celebrar se esfumarán. Y es que ser positivos en estas circunstancias es casi imposible”, sentenció.

