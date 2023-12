Un recolector de basura fue asesinado mientras limpiaba las calles de Durán

En la casa de Rubén Jesús Macías Rugel, el ambiente navideño había contagiado a sus familiares, quienes alistaban la cena para la celebración de Nochebuena. De repente, una llamada a Tatiana, su esposa, enmudeció a sus seres queridos. “Mataron a Rubén Jesús”, le digo la persona que la contactó para darle la noticia.

El hombre, de 30 años, fue baleado, mientras realizaba su labor como recolector de desechos, en la manzana C1, del sector 4, de la cooperativa Héctor Cobos, en Durán.

Jesús tenía 4 años trabajando para la empresa que se encarga de la recolección, barrido y transportación de la basura del cantón ferroviario, el segundo más violento del Guayas y del país. Del 1 de enero al 25 diciembre se han registrado 434 muertes violentas, 314 más que el 2022, en el mismo lapso.

Con su voz entrecortada, la esposa de la víctima contó que dos horas antes de su asesinato, su amado la contactó por Messenger para comunicarle que tenía bastante trabajo y que iba a llegar pasada las 19:00.

“Me escribió: ‘Mija, estoy full trabajo, la ciudad está bien sucia’. Su familia y la mía se iban a reunir en nuestra casa para cenar todos juntos. Mis dos hijas están destrozadas, fue muy duro darles esta noticia, justo a pocas horas de la Navidad”, manifestó Tatiana.

Otro allegado a la víctima describió a Rubén Jesús como una persona tranquila y trabajadora que no tenía problemas con nadie, pero que lamentablemente por su oficio pudo ganarse enemigos.

“En Durán la situación es caótica, no hay día en que no haya muerto. Te matan hasta por mirar mal o no saludar. Él trabajaba en un sector muy conflictivo y justo estaba recogiendo las fundas con basura cuando le dispararon”, aseguró la allegada.

De acuerdo a información de la Policía, Macías Rugel fue atacado por sujetos, quienes llegaron a bordo de una motocicleta y le propinaron seis tiros, varios de ellos en la cabeza. “Este sector de Durán es muy peligroso por la constante lucha de territorio de las organizaciones criminales Los Chone Killers y los Latin King. El occiso no tenía antecedentes penales”, afirmó el investigador policial. (AEB)

