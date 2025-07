Asesinan en el Guasmo Norte a un joven mientras se dirigía a su trabajo

“Mi hijo trabajaba desde los nueve años. Yo soy albañil, gasfitero, pintor. Por eso él sabía hacer de todo. Se le presentó una oportunidad en el camal y la aprovechó. Todos los días salía a las 05:00 y regresaba a las 17:00”, relató el padre de Charlie Steven Paladines Ortiz, el joven de 19 años que fue asesinado a las 05:00 de este miércoles 9 en la cooperativa 25 de Junio, en el Guasmo Norte, al sur de Guayaquil.

(Te puede interesar: Operativo 'Apolo 1.0' en Guayas: Jefe de Policía resultó herido con un machete)

Charlie tenía un hijo de apenas dos años. Era el mayor de tres hermanos; sus dos hermanas menores son gemelas. Según su padre, se levantaba a las 04:30 para alistarse e ir al trabajo.

“Yo me fui al baño, luego me recosté nuevamente. Me quedé dormido y cuando escuché los disparos salí corriendo. Lo encontré tendido en el suelo. Le dije: ‘Hijito, no te me mueras’, pero ya estaba agonizando”, añadió su padre, conmovido.

El crimen ocurrió mientras el joven se dirigía a cumplir su jornada laboral. Su padre asegura que no se trató de un robo. “Tenía su celular, su ropa de trabajo. No se le llevaron nada. No sabemos cuál fue la motivación. Él tenía su rutina y cuando regresaba del trabajo no salía de casa”.

Captan a sujetos mientras vandalizaban un mural en Bellavista Leer más

¿Qué dice la Policía sobre el crimen?

Según información policial, los sicarios llegaron en una motocicleta eléctrica y posiblemente fue alguien del mismo sector.

Charlie recibió al menos tres disparos. Fue su propio padre quien lo encontró aún con vida, agonizando en plena calle.

“Yo fui padre y madre para mis hijos. Estoy separado, y ellos se quedaron conmigo. Yo tuve que criarlos. Mi hijo era un excelente trabajador. No puedo entender lo que pasó… estoy destrozado”, lamentó el hombre, entre sollozos.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!